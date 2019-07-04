Госдеп США приветствовал усиление защиты фундаментальных свобод народа Казахстана

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danilov 04 Июля 2019 в 17:53:19
Государственный секретарь США Майк Помпео высоко оценил глобальное лидерство Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан, находившихся в Сирии. Он призвал Казахстан поделиться опытом с другими странами, сообщает сайт Государственного департамента США.
"Государственный секретарь США Майк Помпео выразил решительную поддержку американо-казахстанскому расширенному стратегическому партнёрству и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", – говорится в сообщении.
Госсекретарь приветствовал недавние заявления главы государства о расширении политического участия в Казахстане и действия по усилению защиты фундаментальных свобод народа Казахстана.
Госсекретарь также высоко оценил поддержку Казахстаном прочного мира в Афганистане.
В Вашингтоне министр иностранных дел Бейбут Атамкулов провёл переговоры с советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном и государственным секретарём Майклом Помпео, сообщает МИД РК.
Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня и реализацию договоренностей, достигнутых Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым и президентом США Дональдом Трампом в январе 2018 года.
Представители США приветствовали итоги внеочередных президентских выборов в Казахстане и выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества по всему спектру казахстанско-американских отношений.
В Государственном департаменте США Атамкулов вручил письма Назарбаева и Токаева, адресованные главе Белого дома Трампу по случаю предстоящего 243-го Дня независимости США. Глава казахстанского внешнеполитического ведомства отметил, что избранный президент уделяет особое внимание развитию расширенного стратегического партнёрства с США.
Во время переговоров американская сторона выразила поддержку программе социально-экономических и политических преобразований президента Касым-Жомарта Токаева и готовность оказать необходимое содействие по реализации намеченных реформ.
Обсуждая экономическую повестку двусторонних отношений, стороны отметили высокий уровень торгово-инвестиционного взаимодействия между РК и США несмотря на сложности в глобальной экономике. В течение 2018 года основные показатели экономического сотрудничества показали значительный рост, торговый оборот вырос более чем на треть, в то время как приток американских инвестиций увеличился почти на половину.
Во время встречи в Белом доме Болтон подчеркнул значимость, которую США придают расширенному стратегическому партнёрству с Казахстаном. Речь, в частности, шла о диверсификации американских инвестиций и технологий в экономике РК в сферах энергетики, транспорта, финансов, фармацевтики, аэрокосмической отрасли, сельского хозяйства.
Американская сторона высоко оценила успех казахстанской операции "Жусан", в рамках которой Казахстану удалось вернуть около 600 своих граждан из зон боевых действий в Сирии. Помпео назвал действия РК реальным вкладом в противодействие международному терроризму и примером для остальных государств мира. Казахстан и США продолжат сотрудничество в вопросах дерадикализации и эффективной ресоциализации вернувшихся граждан.