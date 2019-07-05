Путин предложил издать указ для Украины

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danilov 05 Июля 2019 в 10:31:25
: -2 , . -2 . . . . ! pic.twitter.com/whBXjrYoE1— (@dimsmirnov175) 4 2019 .
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это Владимир Владимирович будет воссоединение Московской и Киевской руси
Цитата: строитель от 05.07.2019 05:05:30
Что это будет
Это Владимир Владимирович будет воссоединение Московской и Киевской руси
Что это будет
Это Владимир Владимирович будет воссоединение Московской и Киевской руси
да нечего не будет
это ОЧЕРЕДНЫЕ БРЕДНИ СКАЗОЧНОГО Д.....А )))
пытался уже своими проектами Новорроссия и всякий русский мир соеденить,
так ОСОБЕННО в Харьковской и Днепропетровской области ему сказачному указали место))))
а главный еврей Европы Коломойский четко дал понять кто вовка тут и где его место)))
жаль только татарин Ахметов слил Донбасс, да и продажная шкура Янукович вовремя подсуетился за "свой" край((((
стареет зачастил он к ПАПЕ РИМСКОМУ
по ходу ему местные православные попы Гундяевы надоели с их понтами и роскошной жизнью
решил Вован к ПАПЕ РИМСКОМУ в раз исповедоваться
)))
Путин в третий раз встретился с папой римским. И опять опоздал
Цитата: портфил от 05.07.2019 05:17:01Сказочный дебил, что напишешь про обязанности украинских властей согласно минских соглашений?
"Ранее Путин уже дважды посещал Ватикан, чтобы встретиться с понтификом, и оба раза опаздывал.
В первый раз, в ноябре 2013 года, Путин прибыл на встречу с папой на 50 минут позже запланированного. А в июне 2015-го российский лидер опоздал больше чем на час, сообщали СМИ. "
Цитата: портфил от 05.07.2019 05:23:14Сказочный биограф или просто ревнуешь?
Кстати, раз ты перевел обсуждение в религиозное "русло" Quote:
24 июня 2019Quote:
Украинская церковь лишила главного раскольника прав и имущества https://lenta.ru/news/2019/06/24/raskol/
Украинская церковь лишила главного раскольника прав и имущества https://lenta.ru/news/2019/06/24/raskol/
24 июня 2019
Патриарх раздора https://lenta.ru/articles/2019/06/24/vechnaya_shizma/
...
Патриарх раздора https://lenta.ru/articles/2019/06/24/vechnaya_shizma/
...
отжигает))
" Л - логика. Сам же подпись под минскими соглашениями ставил. А теперь возмущается если призывают их соблюдать. все таки политика это очень грязное дело"
" Пять лет идёт война, с применением "градов", миномётов, пушек и стрелкового вооружения. Я не понимаю, как на территории одного города с населением около миллиона человек можно построить с нуля кучу заводов про производству оружия и снарядов? Там что уникумы живут? Или им кто-то поставляет оружие, например боливийские наркобароны? Ну я не думаю что Россия поставляет, у нас даже просто так карабин "Сайга" не купишь."
" cказочный тресучий товарищ! У тебя люди горят и тонят - а он все об управлении миром мечтает!"
" Походу переобулся Ваван из пынехода в папахода .Неужели фсе так керово ?"
Цитата: портфил от 05.07.2019 05:29:33Судя по буйной ненависти и при этом помня твои привычки: он тебя трахнул, но не заплатил?
Цитата: андремас от 05.07.2019 05:33:57Путинкреатит? Аш кушать не могу.
Недержание при слове "Путин".
Недержание при слове "Путин".
Цитата: портфил от 05.07.2019 05:26:06Политика - дело грязное. И это касается не только твоего "любимца".
Кстати, мне не довелось увидеть твоих возмущений по поводу снабжения, к примеру, сирийских сепаратистов и других "мирных оппозиционеров".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Минский_протокол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
Обязаны что-то делать власти Украины и власти ДНР/ЛНР (ну или ОРДЛО, кому как больше нравится). Больше никто.
Цитата: Hairless от 05.07.2019 05:42:43Кому вы это пишите Ну сколько можно. Ведь трайбализм этих либерастов зашкаливает. Они или тупы или глухи и одновременно тупы.
Если вернуться к теме - по пунктам Минских соглашений Россия не обязана делать НИЧЕГО.
Обязаны что-то делать власти Украины и власти ДНР/ЛНР (ну или ОРДЛО, кому как больше нравится). Больше никто.
Если вернуться к теме - по пунктам Минских соглашений Россия не обязана делать НИЧЕГО.
Обязаны что-то делать власти Украины и власти ДНР/ЛНР (ну или ОРДЛО, кому как больше нравится). Больше никто.
Цитата: Zoggyla от 05.07.2019 05:36:46Судя по реакции едридпортфила, скорее Путинслабительное.
Путинкреатит? Аш кушать не могу.
Путинкреатит? Аш кушать не могу.
Ведь большую часть темы описанием своего "любимца" засрал...
Цитата: Ал от 05.07.2019 05:48:18Диарепутия?
Большую часть темы засрал...
Цитата: Zoggyla от 05.07.2019 05:36:46Судя по реакции едридпортфила, скорее Путинслабительное.
Путинкреатит? Аш кушать не могу.
Путинкреатит? Аш кушать не могу.
Большую часть темы засрал...
Quote:
04.07.2019, 21:05
BBC сообщила о вывезенном спецслужбами Украины из ДНР бывшем командире ПВО
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4020191?from=hotnews#id1045648
BBC сообщила о вывезенном спецслужбами Украины из ДНР бывшем командире ПВО
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4020191?from=hotnews#id1045648
Познавательны комментарии на "прокремлевском" Коммерсанте...
Кстати, родственники малайзийских потерпевших добились судебного решения получать компенсации от своего правительства на том основании, что на тот момент власти США запретили своим авиакомпаниям полеты на зоной боевых действий в Донбассе...
Власти США и Китая запретили своим авиакомпаниям летать над Донбассом https://www.zakon.kz/4640265-vlasti-ssha-i-kitaja-zapretili-svoim.htmlQuote:
Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines упал на территории Украины 17 июля. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.
18 июля 2014
Власти США запретили американским авиаперевозчикам летать над восточными регионами Украины. Как отмечается в заявлении Федерального авиационного управления США, запрет расширил введенные в апреле этого года ограничения на пролеты американских гражданских самолетов над территорией Крыма и вблизи черноморского побережья.
Одновременно с этим аналогичный запрет был введен и властями КНР для китайских перевозчиков.. Как сообщает ИТАР-ТАСС, главное управление гражданской авиации Китая (ГУГАК) в пятницу отдало приказ китайским самолетам, летающим над Украиной, избегать полетов в воздушном пространстве над востоком страны.
Накануне Европейская организация по безопасности воздушной навигации закрыла воздушное пространство Украины для полетов самолетов гражданской авиации.
Многие авиакомпании уже объявили об отмене рейсов в украинские города и изменении маршрутов рейсов, которые должны проходить в воздушном пространстве этой страны.
Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines упал на территории Украины 17 июля. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.
18 июля 2014
Власти США запретили американским авиаперевозчикам летать над восточными регионами Украины. Как отмечается в заявлении Федерального авиационного управления США, запрет расширил введенные в апреле этого года ограничения на пролеты американских гражданских самолетов над территорией Крыма и вблизи черноморского побережья.
Одновременно с этим аналогичный запрет был введен и властями КНР для китайских перевозчиков.. Как сообщает ИТАР-ТАСС, главное управление гражданской авиации Китая (ГУГАК) в пятницу отдало приказ китайским самолетам, летающим над Украиной, избегать полетов в воздушном пространстве над востоком страны.
Накануне Европейская организация по безопасности воздушной навигации закрыла воздушное пространство Украины для полетов самолетов гражданской авиации.
Многие авиакомпании уже объявили об отмене рейсов в украинские города и изменении маршрутов рейсов, которые должны проходить в воздушном пространстве этой страны.
FAA Home ▸ News ▸ Press Releases
Press Release – FAA Statement–Expanded Notice to Airmen Released
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For Immediate Release
July 17, 2014
https://www.faa.gov/news/press_releases/news_story.cfm?newsId=16655&cid=TW233
Press Release – FAA Statement–Expanded Notice to Airmen Released
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For Immediate Release
July 17, 2014
https://www.faa.gov/news/press_releases/news_story.cfm?newsId=16655&cid=TW233
А теперь
Что в таких случаях для безопасности пассажиров обязаны были сделать власти США?
Quote:
"Как именно вы узнали, что пуск произведен с территории, подконтрольной сепаратистам?" - добивался Мэтт Ли.
В ответ Харф вновь привела данные, ранее обнародованные госсекретарем, и заявила, что США имели информацию о наличии ЗРК у сепаратистов еще 14 июля, т.е. за три дня до гибели самолета. "Это следует из перехватов переговоров сепаратистов, размещенных на YouTube украинским правительством", - ответила Харф.
Есть ли данные из других источников, помимо социальных сетей, спросил Ли. "Абсолютно верно. Есть", - прозвучал ответ.
https://www.bbc.com/russian/international/2014/07/140722_mh17_us_russia_dispute
В ответ Харф вновь привела данные, ранее обнародованные госсекретарем, и заявила, что США имели информацию о наличии ЗРК у сепаратистов еще 14 июля, т.е. за три дня до гибели самолета. "Это следует из перехватов переговоров сепаратистов, размещенных на YouTube украинским правительством", - ответила Харф.
Есть ли данные из других источников, помимо социальных сетей, спросил Ли. "Абсолютно верно. Есть", - прозвучал ответ.
https://www.bbc.com/russian/international/2014/07/140722_mh17_us_russia_dispute
Что в таких случаях для безопасности пассажиров обязаны были сделать власти Украины и США?
KapitanNemo 05.07.2019 в 14:31:32 # 725971
Киев в древние времена уже попадал в исторический тупик своего развития. Снова ищет вход в безвыходную ситуацию?
Крушение "Боинга" MH17 над Донбассом: Malaysia Airlines заплатила родным жертв https://www.bbc.com/russian/news-48770418
26 июня 2019
Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации семьям пяти австралийцев, погибших в крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.
Лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью Украины из пусковой установки "Бук" российского производства. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
Соглашение о компенсации было достигнуто с большинством семей погибших в 2016 году, однако некоторые решили действовать через суд. На днях должно было начаться восьмидневное судебное слушание, но Malaysia Airlines удалось договориться с родственниками за пределами зала суда.
Сумма сделки не разглашается, но адвокаты потерпевших назвали ее приемлемой.
В исковом заявлении авиакомпании вменяется в вину то, что она осуществляла полеты над "международно признанной зоной конфликта" и должна была знать о запрете Федерального управления гражданской авиации США на полеты там американских авиалайнеров (Malaysian Airlines имеет американские адреса).
...
Истцы указывают, что от полетов над этой зоной отказался целый ряд иностранных авиакомпаний, таких как British Airways, Qantas, Cathay Pacific, China Airlines, Asiana, Korean Airlines и Pakistan International Airlines.
...
26 июня 2019
Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации семьям пяти австралийцев, погибших в крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.
Лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью Украины из пусковой установки "Бук" российского производства. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
Соглашение о компенсации было достигнуто с большинством семей погибших в 2016 году, однако некоторые решили действовать через суд. На днях должно было начаться восьмидневное судебное слушание, но Malaysia Airlines удалось договориться с родственниками за пределами зала суда.
Сумма сделки не разглашается, но адвокаты потерпевших назвали ее приемлемой.
В исковом заявлении авиакомпании вменяется в вину то, что она осуществляла полеты над "международно признанной зоной конфликта" и должна была знать о запрете Федерального управления гражданской авиации США на полеты там американских авиалайнеров (Malaysian Airlines имеет американские адреса).
...
Истцы указывают, что от полетов над этой зоной отказался целый ряд иностранных авиакомпаний, таких как British Airways, Qantas, Cathay Pacific, China Airlines, Asiana, Korean Airlines и Pakistan International Airlines.
...
Цитата: KapitanNemo от 05.07.2019 08:31:32
Если Путин захочет, он ведь сможет это сделать.
Киев в древние времена уже попадал в исторический тупик своего развития. Снова ищет вход в безвыходную ситуацию?
Если Путин захочет, он ведь сможет это сделать.
Киев в древние времена уже попадал в исторический тупик своего развития. Снова ищет вход в безвыходную ситуацию?
"Кто ищет тот всегда найдет " , главное вовремя этим воспользоваться , не упустить момент так сказать .