Путин предложил издать указ для Украины

В ответ Харф вновь привела данные, ранее обнародованные госсекретарем, и заявила, что США имели информацию о наличии ЗРК у сепаратистов еще 14 июля, т.е. за три дня до гибели самолета.

"Как именно вы узнали, что пуск произведен с территории, подконтрольной сепаратистам?" - добивался Мэтт Ли."Это следует из перехватов переговоров сепаратистов, размещенных на YouTube украинским правительством", - ответила Харф.Есть ли данные из других источников, помимо социальных сетей, спросил Ли. "Абсолютно верно. Есть", - прозвучал ответ.