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Политика
Главный миллиардер Казахстана доехал до Арыси
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danilov 07 Июля 2019 в 13:10:18

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 07.07.2019 в 13:17:23   # 726049
Кто это
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  Absolute 07.07.2019 в 13:28:52   # 726050
Цитата: Даун от 07.07.2019 07:17:23
Кто это

Тимур Кулибаев, зять Елбасы. Владелец всей нефтянки в Казахстане
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  Пришелец 07.07.2019 в 14:10:12   # 726053
Какие новости есть после субботы
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  Absolute 07.07.2019 в 16:12:32   # 726055
Телохранитель, будто Полковник ВДВ. Высокий, подтянутый.
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