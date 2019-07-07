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Главный миллиардер Казахстана доехал до Арыси
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danilov 07 Июля 2019 в 13:10:18
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Даун
07.07.2019 в 13:17:23
# 726049
Кто это
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Absolute
07.07.2019 в 13:28:52
# 726050
Цитата:
Даун
от
07.07.2019 07:17:23
Кто это
Тимур Кулибаев, зять Елбасы. Владелец всей нефтянки в Казахстане
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Пришелец
07.07.2019 в 14:10:12
# 726053
Какие новости есть после субботы
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Absolute
07.07.2019 в 16:12:32
# 726055
Телохранитель, будто Полковник ВДВ. Высокий, подтянутый.
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