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Политика
Толстой и грузинская журналистка
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danilov 11 Июля 2019 в 09:14:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 11.07.2019 в 09:29:45   # 726359
Конешно жи это ниправда!
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  Свомпи 11.07.2019 в 09:37:41   # 726360
Басня Крылова "Слон и Моська".
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  Рулон Обоев 11.07.2019 в 09:42:15   # 726361
Тяжело ей даётся выдавать желаемое за действительное.
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  Ал 11.07.2019 в 10:00:35   # 726364
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  Софруджу 11.07.2019 в 10:22:56   # 726369
Этот дядька мне не нравится, но грузинская журналистка выглядит совсем жалко и глупо
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  Прапор 11.07.2019 в 10:39:43   # 726374
Раньше ни одна манда так не смела разговаривать, сейчас все кому не лень обсирают, плюют, пи*дят на Россию, совсем чмырями стали.
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  Баха472 11.07.2019 в 10:54:35   # 726375
Выгонять надо таких журналистов, вопрос задала так бери итервью, а политики пускай сами спорят
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  bolatbol 11.07.2019 в 10:55:58   # 726377
Путин хочет быть добреньким. Это как выйти во двор со скрипкой и пытаться восхитить пацанов Шубертом. И за это ему пытаются одеть его скрипку ему же на голову. Сталин молча ходил по двору с дубинкой, курил трубку и при каждом движении в его сторону бил в лоб. Пацаны уважали.
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  Zoggyla 11.07.2019 в 11:21:59   # 726381
Цитата: bolatbol от 11.07.2019 04:55:58
Путин хочет быть добреньким. Это как выйти во двор со скрипкой и пытаться восхитить пацанов Шубертом. И за это ему пытаются одеть его скрипку ему же на голову. Сталин молча ходил по двору с дубинкой, курил трубку и при каждом движении в его сторону бил в лоб. Пацаны уважали.
Ну уж прямо таки и Шуберта! Мой знакомый еврейский мальчик, выйдя во двор, исполнял попури из отечественных хитов, а другой немецкий юноша в солдатском клубе, на сборах, лабал попури мировых хитов на пианино. Это было прекрасно и незабываемо.
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  Пермяк 11.07.2019 в 11:24:56   # 726384
Цитата: Прапор от 11.07.2019 04:39:43
Раньше ни одна манда так не смела разговаривать, сейчас все кому не лень обсирают, плюют, пи*дят на Россию, совсем чмырями стали.


Ну да, до того зачморили, что такие гиганты как Siemens локализуют своё производство в России.
Боинг половину своих КБ размещает в России.
Про автопром стоит упоминать? Так вот, на сегодня только 15% автомобилей импортируется, всё остальное производится внутри страны на заводах построенных мировыми производителями.
Что происходит со всемогущим долларом повсеместно (расчеты за ресурсы в национальных валютах) это тоже итог «зачморения» России.
То, что началось формирование многополярного мира, без гегемонии исключительной нации это тоже заслуга России. То что сделала Россия за последние 10 лет с позиции колониальной страны кроме как чудом не назвать.
А вы обращаете внимание и делаете выводы по тявканью каких-то шавок, верещащих по заказу либо националистических радикальных группировок, либо тявкающих по прямому приказу из-за лужи.
Зачморили , что тут ещё скажешь
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  Рамзес 11.07.2019 в 12:01:07   # 726387
Грызуны вообще попутали,Абхазия и Южная Осетия ни когда не вернутся в состав Грузии.Так же как ЛНР ,ДНР и Крым в состав Украины.
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  КЕДЫ 11.07.2019 в 12:15:04   # 726388
До конца ролика надеялся что она микрофоном уебет его.
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  Ал 11.07.2019 в 12:28:56   # 726389
Цитата: КЕДЫ от 11.07.2019 06:15:04

Кстати, грузинского журналюгу, отклонившегося от журналисткой этики, что в свою очередь, говорит о его непрофессионализме, который на "любимца" местных "патриотов" на днях нагавкал, на два месяца от работы отстранили...
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  Skype 11.07.2019 в 12:35:53   # 726391
либо тявкающих по прямому приказу из-за лужи.

Да за бабки она тявкает, неужто дура ?? Пусть загуглит как российская империя зашла в Грузию и кто ее звал.

А по факту Путин дает слабину и внутри страны и вне ее. Нужно отвечать, хотя бы просто судиться, ну или или там другие методы, но они должны знать за что им выпало счастье попасть под Российский каток

Это естественные факты, слова грузинской журналистки, а где эти факты а ????
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  jumanjiqz 11.07.2019 в 15:06:11   # 726406
Весь мир бля с ними, когда на землю спустятся!? По моему она из того же самого "Рустави-2", ну тогда для рейтинга надо было обматерить его!? А Толстой молодец, спокойно и без истерики трольнул эту неадекватку!
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  Walter 11.07.2019 в 15:16:38   # 726408
Собрались как то в коментах передовые аналитики и понесли ... везде и все плохо, только в России хорошо и только здесь живут знающие и умеющие ... которые все знают и умеют остальные? Не остальные не знают и не умеют . Ну и что то мы пользуеися их западными технологиями. Ну и что то они размещают свой автопром, что бы разбавить наш гавнопром на котором никто даже мы ездить не хотим. Ну что то мы перешили свою военную фрму на пример натовской. Ну и что то самолеты не строим. Летаем на аирбасах и боингах. Ну что то сырье вывозим а не перерабатываем в готовый продукт . Ну и что то сельское хозяйство и деревьни в жопе. Зато мы умные ебана в рот и всех выебим. Запомните никогда в России не будет процветания и никогда Россия не станет передовой страной, пока не будет незыблемости частной собственности. И когда три силовика могут забрать то что создано непосильным трудом.
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  almako 11.07.2019 в 15:19:04   # 726410
Странно, уже несколько дней, как ввели запрет на полеты и туристов, а Грузия всё еще не загнулась
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  Zoggyla 11.07.2019 в 15:34:11   # 726411
Цитата: Walter от 11.07.2019 09:16:38
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Ты бы,сердешный, успокоился бы. А то ненароком от злости челюсть клинанет. Че ты тут этот базар разводишь? Освидомел, малохольный?
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  almako 11.07.2019 в 15:37:10   # 726412
"Кстати, грузинского журналюгу, отклонившегося от журналисткой этики, что в свою очередь, говорит о его непрофессионализме, который на "любимца" местных "патриотов" на днях нагавкал, на два месяца от работы отстранили..."
Кстати, как оценивается профессионализм и этика российского ведущего центрального канала, который граждан России называет дерьмом, бесами, клопами???
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  Zoggyla 11.07.2019 в 15:43:55   # 726414
Цитата: almako от 11.07.2019 09:37:10
"Кстати, грузинского журналюгу, отклонившегося от журналисткой этики, что в свою очередь, говорит о его непрофессионализме, который на "любимца" местных "патриотов" на днях нагавкал, на два месяца от работы отстранили..."
Кстати, как оценивается профессионализм и этика российского ведущего центрального канала, который граждан России называет дерьмом, бесами, клопами???
А пруфы пжлст предоставьте.
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  almako 11.07.2019 в 15:57:08   # 726422
Путиноиды конечно сразу делают удивленные лица и просят доказательства .Странно правда, что их не смущает "85% автомобилей собирается в РФ" или "Боинг половину КБ размещает в РФ", на это им пруфы не нужны
https://radiovesti.ru/brand/60948/episode/1511586/
https://www.mk.ru/social/2019/05/15/solovev-nazval-ekaterinburg-gorodom-besov.html
И тд, поиск в помощь.
Ну и ознакомьтесь тогда с классическим примером перевертыша:"В Соловьев А зачем Вам Крым? МХАТ 29 ноября 2013"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=237&v=xggaG3KACPc
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  Zoggyla 11.07.2019 в 15:59:21   # 726423
Цитата: almako от 11.07.2019 09:57:08
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Вы, товарищ, по теме моего вопроса не ответили. Вы непорядочны что ли? Давайте погуглите, вытащите инфу на обозрение, обсудим.
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  almako 11.07.2019 в 16:01:24   # 726424
Вы видимо слепой или тугой, но повторю, на всякий случай
almako 11.07.2019 в 15:57:08 # 726422
https://radiovesti.ru/brand/60948/episode/1511586/
https://www.mk.ru/social/2019/05/15/solovev-nazval-ekaterinburg-gorodom-besov.html
И тд, поиск в помощь.
Выделить или крупный шрифтом есть надобность сделать?
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  Zoggyla 11.07.2019 в 16:06:47   # 726427
Цитата: almako от 11.07.2019 10:01:24
Вы видимо слепой или тугой, но повторю, на всякий случай
almako 11.07.2019 в 15:57:08 # 726422
https://radiovesti.ru/brand/60948/episode/1511586/
https://www.mk.ru/social/2019/05/15/solovev-nazval-ekaterinburg-gorodom-besov.html
И тд, поиск в помощь.
Выделить или крупный шрифтом есть надобность сделать?
А вы видимо тоже туговаты на одно место, протестующие - это народ России , я вас умоляю бросьте шпилить по случаю и без случая. Не обобщайте так все. Это у вас от беса наверное
ЗЫ. Это часть, масенькая такая, народа.
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  Пермяк 11.07.2019 в 16:10:23   # 726428
Цитата: Walter от 11.07.2019 09:16:38
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Walter ты знаешь, у каждого индивидуума своя реальность, в которой он проживает жизнь.

В твоей реальности все так и выглядит, не строим самолёты и летаем на арбузах да боингах...
А в моей реальности люди строят МС-21, Сухой Суперджет, Су-57, Як-130 и прочие модели.
И дело тут даже не в самих моделях, а в том что их строят, люди работают, получают хорошие зарплаты, кормят и обучают семью, тем самым обеспечивая на каждое занятое рабочее место ещё с десяток, в школах, университетах, различных КБ, смежных предприятиях...

Сельское хозяйство в "жопе". Такое может сказать только человек, который не летал на самолёте или вообще не в курсе того, что происходит в сельском хозяйстве.
Вот я летаю. Как то летел с Алтая в Крым и куда не глянешь везде нет ни одного пустующего клочка земли, а это около 4 тыс км.
Да что там пашни, зерно, сою, гречку, экспортируем, такого не было даже в СССР.

Короче Walter, выбираться тебе нужно из своего депресивного состояния, а то живёшь ты в каком-то концлагере с тремя силовиками, которые так и думают как отнять у тебя все нажитое непосильным трудом...

А в моей реальности страна расцветает!
Дети растут умными, красивыми, жизнерадостными, кругом спортивные площадки, секции стадионы. Строятся дороги, мосты, стадионы, заводы, и чего только не строится, и все это рабочие места...
Жизнь сейчас даже лучше чем при СССР, только нужно разглядеть её, вылезти из оков стереотипов и радоваться тому что вокруг тебя.
Да, процесс идет тяжело, потому как очень много таких вот живущих в своей реальности, которые нихера не хотят делать, а хотят в лёгкую срубить бабла, замутив на коленке договор на поставку чего нибудь, и желательно что-бы ничего не сделав получить процентов 15% от суммы контракта, но скоро они вымрут, как мамонты, разорванные "тройкой" кгагавого КиДжиБи.

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  almako 11.07.2019 в 16:13:12   # 726429
Будете утверждать, что протестующие в России это не граждане России?Может хватит изворачиваться?Есть факт, ведущий называет граждан своей страны дерьмом, мерзкими подонками, бесами, только потому что считает их не правыми...Профессионал журналист соблюдает этику?
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  Zoggyla 11.07.2019 в 16:13:47   # 726430
Пермяк 11.07.2019 в 16:10:23 # 726428
Вы агитатор пацифист, миссионер. Не надоело болезных лечить?
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