Толстой и грузинская журналистка

Собрались как то в коментах передовые аналитики и понесли ... везде и все плохо, только в России хорошо и только здесь живут знающие и умеющие ... которые все знают и умеют остальные? Не остальные не знают и не умеют . Ну и что то мы пользуеися их западными технологиями. Ну и что то они размещают свой автопром, что бы разбавить наш гавнопром на котором никто даже мы ездить не хотим. Ну что то мы перешили свою военную фрму на пример натовской. Ну и что то самолеты не строим. Летаем на аирбасах и боингах. Ну что то сырье вывозим а не перерабатываем в готовый продукт . Ну и что то сельское хозяйство и деревьни в жопе. Зато мы умные ебана в рот и всех выебим. Запомните никогда в России не будет процветания и никогда Россия не станет передовой страной, пока не будет незыблемости частной собственности. И когда три силовика могут забрать то что создано непосильным трудом.