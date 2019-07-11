Толстой и грузинская журналистка

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danilov 11 Июля 2019 в 09:14:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 11.07.2019 в 09:42:15 # 726361
Цитата: bolatbol от 11.07.2019 04:55:58Ну уж прямо таки и Шуберта! Мой знакомый еврейский мальчик, выйдя во двор, исполнял попури из отечественных хитов, а другой немецкий юноша в солдатском клубе, на сборах, лабал попури мировых хитов на пианино. Это было прекрасно и незабываемо.
Путин хочет быть добреньким. Это как выйти во двор со скрипкой и пытаться восхитить пацанов Шубертом. И за это ему пытаются одеть его скрипку ему же на голову. Сталин молча ходил по двору с дубинкой, курил трубку и при каждом движении в его сторону бил в лоб. Пацаны уважали.
Путин хочет быть добреньким. Это как выйти во двор со скрипкой и пытаться восхитить пацанов Шубертом. И за это ему пытаются одеть его скрипку ему же на голову. Сталин молча ходил по двору с дубинкой, курил трубку и при каждом движении в его сторону бил в лоб. Пацаны уважали.
Цитата: Прапор от 11.07.2019 04:39:43
Раньше ни одна манда так не смела разговаривать, сейчас все кому не лень обсирают, плюют, пи*дят на Россию, совсем чмырями стали.
Раньше ни одна манда так не смела разговаривать, сейчас все кому не лень обсирают, плюют, пи*дят на Россию, совсем чмырями стали.
Ну да, до того зачморили, что такие гиганты как Siemens локализуют своё производство в России.
Боинг половину своих КБ размещает в России.
Про автопром стоит упоминать? Так вот, на сегодня только 15% автомобилей импортируется, всё остальное производится внутри страны на заводах построенных мировыми производителями.
Что происходит со всемогущим долларом повсеместно (расчеты за ресурсы в национальных валютах) это тоже итог «зачморения» России.
То, что началось формирование многополярного мира, без гегемонии исключительной нации это тоже заслуга России. То что сделала Россия за последние 10 лет с позиции колониальной страны кроме как чудом не назвать.
А вы обращаете внимание и делаете выводы по тявканью каких-то шавок, верещащих по заказу либо националистических радикальных группировок, либо тявкающих по прямому приказу из-за лужи.
Зачморили , что тут ещё скажешь
Цитата: КЕДЫ от 11.07.2019 06:15:04
Кстати, грузинского журналюгу, отклонившегося от журналисткой этики, что в свою очередь, говорит о его непрофессионализме, который на "любимца" местных "патриотов" на днях нагавкал, на два месяца от работы отстранили...
Да за бабки она тявкает, неужто дура ?? Пусть загуглит как российская империя зашла в Грузию и кто ее звал.
А по факту Путин дает слабину и внутри страны и вне ее. Нужно отвечать, хотя бы просто судиться, ну или или там другие методы, но они должны знать за что им выпало счастье попасть под Российский каток
Это естественные факты, слова грузинской журналистки, а где эти факты а ????
Цитата: Walter от 11.07.2019 09:16:38Ты бы,сердешный, успокоился бы. А то ненароком от злости челюсть клинанет. Че ты тут этот базар разводишь? Освидомел, малохольный?
Собрались как то в коментах передовые аналитики и понесли ... везде и все плохо, только в России хорошо и только здесь живут знающие и умеющие ... которые все знают и умеют остальные? Не остальные не знают и не умеют . Ну и что то мы пользуеися их западными технологиями. Ну и что то они размещают свой автопром, что бы разбавить наш гавнопром на котором никто даже мы ездить не хотим. Ну что то мы перешили свою военную фрму на пример натовской. Ну и что то самолеты не строим. Летаем на аирбасах и боингах. Ну что то сырье вывозим а не перерабатываем в готовый продукт . Ну и что то сельское хозяйство и деревьни в жопе. Зато мы умные ебана в рот и всех выебим. Запомните никогда в России не будет процветания и никогда Россия не станет передовой страной, пока не будет незыблемости частной собственности. И когда три силовика могут забрать то что создано непосильным трудом.
Кстати, как оценивается профессионализм и этика российского ведущего центрального канала, который граждан России называет дерьмом, бесами, клопами???
Цитата: almako от 11.07.2019 09:37:10А пруфы пжлст предоставьте.
"Кстати, грузинского журналюгу, отклонившегося от журналисткой этики, что в свою очередь, говорит о его непрофессионализме, который на "любимца" местных "патриотов" на днях нагавкал, на два месяца от работы отстранили..."
Кстати, как оценивается профессионализм и этика российского ведущего центрального канала, который граждан России называет дерьмом, бесами, клопами???
"Кстати, грузинского журналюгу, отклонившегося от журналисткой этики, что в свою очередь, говорит о его непрофессионализме, который на "любимца" местных "патриотов" на днях нагавкал, на два месяца от работы отстранили..."
Кстати, как оценивается профессионализм и этика российского ведущего центрального канала, который граждан России называет дерьмом, бесами, клопами???
https://radiovesti.ru/brand/60948/episode/1511586/
https://www.mk.ru/social/2019/05/15/solovev-nazval-ekaterinburg-gorodom-besov.html
И тд, поиск в помощь.
Ну и ознакомьтесь тогда с классическим примером перевертыша:"В Соловьев А зачем Вам Крым? МХАТ 29 ноября 2013"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=237&v=xggaG3KACPc
Цитата: almako от 11.07.2019 09:57:08Вы, товарищ, по теме моего вопроса не ответили. Вы непорядочны что ли? Давайте погуглите, вытащите инфу на обозрение, обсудим.
Путиноиды конечно сразу делают удивленные лица и просят доказательства .Странно правда, что их не смущает "85% автомобилей собирается в РФ" или "Боинг половину КБ размещает в РФ", на это им пруфы не нужны
https://radiovesti.ru/brand/60948/episode/1511586/
https://www.mk.ru/social/2019/05/15/solovev-nazval-ekaterinburg-gorodom-besov.html
И тд, поиск в помощь.
Ну и ознакомьтесь тогда с классическим примером перевертыша:"В Соловьев А зачем Вам Крым? МХАТ 29 ноября 2013"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=237&v=xggaG3KACPc
https://radiovesti.ru/brand/60948/episode/1511586/
https://www.mk.ru/social/2019/05/15/solovev-nazval-ekaterinburg-gorodom-besov.html
И тд, поиск в помощь.
Ну и ознакомьтесь тогда с классическим примером перевертыша:"В Соловьев А зачем Вам Крым? МХАТ 29 ноября 2013"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=237&v=xggaG3KACPc
almako 11.07.2019 в 15:57:08 # 726422
https://radiovesti.ru/brand/60948/episode/1511586/
https://www.mk.ru/social/2019/05/15/solovev-nazval-ekaterinburg-gorodom-besov.html
И тд, поиск в помощь.
Выделить или крупный шрифтом есть надобность сделать?
Цитата: almako от 11.07.2019 10:01:24А вы видимо тоже туговаты на одно место, протестующие - это народ России , я вас умоляю бросьте шпилить по случаю и без случая. Не обобщайте так все. Это у вас от беса наверное
Вы видимо слепой или тугой, но повторю, на всякий случай
almako 11.07.2019 в 15:57:08 # 726422
https://radiovesti.ru/brand/60948/episode/1511586/
https://www.mk.ru/social/2019/05/15/solovev-nazval-ekaterinburg-gorodom-besov.html
И тд, поиск в помощь.
Выделить или крупный шрифтом есть надобность сделать?
Вы видимо слепой или тугой, но повторю, на всякий случай
almako 11.07.2019 в 15:57:08 # 726422
https://radiovesti.ru/brand/60948/episode/1511586/
https://www.mk.ru/social/2019/05/15/solovev-nazval-ekaterinburg-gorodom-besov.html
И тд, поиск в помощь.
Выделить или крупный шрифтом есть надобность сделать?
ЗЫ. Это часть, масенькая такая, народа.
Цитата: Walter от 11.07.2019 09:16:38
Собрались как то в коментах передовые аналитики и понесли ... везде и все плохо, только в России хорошо и только здесь живут знающие и умеющие ... которые все знают и умеют остальные? Не остальные не знают и не умеют . Ну и что то мы пользуеися их западными технологиями. Ну и что то они размещают свой автопром, что бы разбавить наш гавнопром на котором никто даже мы ездить не хотим. Ну что то мы перешили свою военную фрму на пример натовской. Ну и что то самолеты не строим. Летаем на аирбасах и боингах. Ну что то сырье вывозим а не перерабатываем в готовый продукт . Ну и что то сельское хозяйство и деревьни в жопе. Зато мы умные ебана в рот и всех выебим. Запомните никогда в России не будет процветания и никогда Россия не станет передовой страной, пока не будет незыблемости частной собственности. И когда три силовика могут забрать то что создано непосильным трудом.
Walter ты знаешь, у каждого индивидуума своя реальность, в которой он проживает жизнь.
В твоей реальности все так и выглядит, не строим самолёты и летаем на арбузах да боингах...
А в моей реальности люди строят МС-21, Сухой Суперджет, Су-57, Як-130 и прочие модели.
И дело тут даже не в самих моделях, а в том что их строят, люди работают, получают хорошие зарплаты, кормят и обучают семью, тем самым обеспечивая на каждое занятое рабочее место ещё с десяток, в школах, университетах, различных КБ, смежных предприятиях...
Сельское хозяйство в "жопе". Такое может сказать только человек, который не летал на самолёте или вообще не в курсе того, что происходит в сельском хозяйстве.
Вот я летаю. Как то летел с Алтая в Крым и куда не глянешь везде нет ни одного пустующего клочка земли, а это около 4 тыс км.
Да что там пашни, зерно, сою, гречку, экспортируем, такого не было даже в СССР.
Короче Walter, выбираться тебе нужно из своего депресивного состояния, а то живёшь ты в каком-то концлагере с тремя силовиками, которые так и думают как отнять у тебя все нажитое непосильным трудом...
А в моей реальности страна расцветает!
Дети растут умными, красивыми, жизнерадостными, кругом спортивные площадки, секции стадионы. Строятся дороги, мосты, стадионы, заводы, и чего только не строится, и все это рабочие места...
Жизнь сейчас даже лучше чем при СССР, только нужно разглядеть её, вылезти из оков стереотипов и радоваться тому что вокруг тебя.
Да, процесс идет тяжело, потому как очень много таких вот живущих в своей реальности, которые нихера не хотят делать, а хотят в лёгкую срубить бабла, замутив на коленке договор на поставку чего нибудь, и желательно что-бы ничего не сделав получить процентов 15% от суммы контракта, но скоро они вымрут, как мамонты, разорванные "тройкой" кгагавого КиДжиБи.
Вы агитатор пацифист, миссионер. Не надоело болезных лечить?