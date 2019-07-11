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Политика
Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи
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danilov 11 Июля 2019 в 09:21:26
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Соответствующую видеозапись распространил в среду телеканал n-tv.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 11.07.2019 в 09:25:32   # 726358
Quote:
Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев заявил, что у Меркель серьезные проблемы со здоровьем. Тремор может возникать из-за чего угодно.

Однако есть одна необычная версия. Канцлера Германии трясет из-за проказы. «Не спешите смеяться: такой диагноз под вопросом ставили экс-президенту Украины Ющенко», - сказал специалист изданию kp.ru.

По его словам, проказа может передаваться при тесных и частых контактов с людьми. «Конечно, это все гадания, не более», - добавил он.

https://www.mk.ru/politics/2019/07/10/rossiyskie-mediki-ozvuchili-neozhidannuyu-prichinu-drozhi-merkel.html
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  Софруджу 11.07.2019 в 10:19:20   # 726368
мне кажется, неприлично обсуждать чьи-то проблемы со здоровьем: у кого дрожь, у кого тик, у кого понос. Канцлер, её партия, Германия сами разберутся, и, если состояние здоровье не позволит Меркель работать, немцы без нас найдут решение
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  ГОРЫНЫЧ 11.07.2019 в 11:19:20   # 726380
Quote:
немцы без нас найдут решение

Учитывая предыдущие события, без "вмешательства" России и лично В.В.П., немцы не разберутся.
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  Zoggyla 11.07.2019 в 11:26:00   # 726385
Цитата: Софруджу от 11.07.2019 04:19:20
мне кажется, неприлично обсуждать чьи-то проблемы со здоровьем: у кого дрожь, у кого тик, у кого понос. Канцлер, её партия, Германия сами разберутся, и, если состояние здоровье не позволит Меркель работать, немцы без нас найдут решение
Решение чего? Меркель задала им задачу?)
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  Zoggyla 11.07.2019 в 11:30:03   # 726386
Одмин, пальцем так и хочется ткнуть +18 и увидеть нечто) слишком вызывающе смотрится)
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  jumanjiqz 11.07.2019 в 15:10:41   # 726407
Возраст, да и работа нервная. Отдохнуть ей надо, от всей этой политической интриги!
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  DITRX 11.07.2019 в 15:52:25   # 726420
Мандраж он такой
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