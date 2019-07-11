Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев заявил, что у Меркель серьезные проблемы со здоровьем. Тремор может возникать из-за чего угодно.



Однако есть одна необычная версия. Канцлера Германии трясет из-за проказы. «Не спешите смеяться: такой диагноз под вопросом ставили экс-президенту Украины Ющенко», - сказал специалист изданию kp.ru.



По его словам, проказа может передаваться при тесных и частых контактов с людьми. «Конечно, это все гадания, не более», - добавил он.