 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Зеленский разрешил туристам свободно посещать Чернобыль
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Июля 2019 в 12:14:50
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление Зеленского.

По указу президента Украины в Чернобыльской зоне отменят запрет на видеосъемку и улучшат мобильную связь.

Зеленский отметил, что это «станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины». Такое заявление Зеленский сделал на церемонии введения в эксплуатацию новой защитной конструкции над чернобыльской АЭС.

Зеленский пообещал, что для туристов создадут «зеленый коридор» и уберут ограничения при въезде на КПП. Стратегия развития Чернобыля также предусматривает создание новых туристических маршрутов, в том числе водных, а также строительство новых КПП и восстановления старых.

Президент Украины призвал прекратить «отпугивать посетителей» Чернобыля и «превратить Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит». «Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины — без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — сказал Зеленский.

10 июля на Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новую защитную конструкцию.

https://tvrain.ru/news/zelenskij_razreshil_turistam_svobodno_poseschat_chernobyl-489288/
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь