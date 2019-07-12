Зеленский разрешил туристам свободно посещать Чернобыль

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danilov 12 Июля 2019 в 12:14:50
По указу президента Украины в Чернобыльской зоне отменят запрет на видеосъемку и улучшат мобильную связь.
Зеленский отметил, что это «станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины». Такое заявление Зеленский сделал на церемонии введения в эксплуатацию новой защитной конструкции над чернобыльской АЭС.
Зеленский пообещал, что для туристов создадут «зеленый коридор» и уберут ограничения при въезде на КПП. Стратегия развития Чернобыля также предусматривает создание новых туристических маршрутов, в том числе водных, а также строительство новых КПП и восстановления старых.
Президент Украины призвал прекратить «отпугивать посетителей» Чернобыля и «превратить Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит». «Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины — без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — сказал Зеленский.
10 июля на Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новую защитную конструкцию.
https://tvrain.ru/news/zelenskij_razreshil_turistam_svobodno_poseschat_chernobyl-489288/
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