Токаев раскритиковал проект LRT в столице

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danilov 15 Июля 2019 в 13:51:38
"Наглядно о проблемах качественного планирования свидетельствует проект LRT в Нур-Султане. Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения вида транспорта предложен дорогостоящий вид транспорта. Мнения специалистов, архитектурного общества, как я понимаю, не были учтены. По данным акимата, прогнозируемый поток составит 146 тысяч человек в сутки. В настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вокзала пассажиропоток составляет 2 тысячи человек. И как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз, мне непонятно. Есть риск, что неокупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на правительство.
Кстати говоря, мы все знаем, 100 миллиардов тенге, часть китайского кредита в Банке Астаны, они все, уже пропали?" - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.
Глава Нацбанка Ерболат Досаев ответил: "Фонд проблемных кредитов проводит работу по изысканию возможности возврата этих средств. Первые предварительные итоги есть, но основную работу нам предстоит решить в предстоящие два года - 2020-2021 годы. Вероятность возврата средств оставшегося депозита - на уровне не более 30-40 процентов".
"Нет песни печальнее на свете, как говорится", - отметил Президент.
"С учетом уже понесенных затрат и международных обязательств этот проект не может быть остановлен, но надо понимать последствия. Поручаю правительству совместно с акиматом поставить точку в данном вопросе, внести конкретные предложения. Ответственные лица, предлагавшие проект, должны ответить на вопросы, я думаю, контролирующих органов. И по этому поводу должны высказаться депутаты Парламента. Как так получилось?" - сказал Токаев.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-raskritikoval-proekt-LRT-v-stolitse-373862/
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