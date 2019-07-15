Токаев объявил строгий выговор министру обороны

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danilov 15 Июля 2019 в 13:53:02
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MишаМашкевич 15.07.2019 в 20:34:08 # 726729
Цитата: MишаМашкевич от 15.07.2019 14:34:08Матушка, в чем радость-то?
Класс. Шикарно. Тут без комментариев. Слов нет
Класс. Шикарно. Тут без комментариев. Слов нет
Quote:
Токаев поблагодарил казахстанцев за помощь арысцам
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Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-poblagodaril-kazahstantsev-za-pomosch-aryistsam-373834/
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...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-poblagodaril-kazahstantsev-za-pomosch-aryistsam-373834/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Quote:
Президент сравнил акимов с князьямиQuote:
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Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prezident-sravnil-akimov-s-knyazyami-373860/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prezident-sravnil-akimov-s-knyazyami-373860/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Дети в пакетах. Отчаянные вьетнамцы поразили Сеть тягой к знаниям https://mix.tn.kz/mixnews/deti-paketah-otchayannyie-vetnamtsyi-porazili-set-tyagoy-373835/
Тягу к знаниям ничто не остановит. Когда есть желание, появляются и возможности. Иногда для получения образования, которое позволит выбраться из нищеты, приходится рисковать и жизнью. TengriMIX со ссылкой на VOV.vn рассказывает о современных вьетнамских "Ломоносовых".
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Тягу к знаниям ничто не остановит. Когда есть желание, появляются и возможности. Иногда для получения образования, которое позволит выбраться из нищеты, приходится рисковать и жизнью. TengriMIX со ссылкой на VOV.vn рассказывает о современных вьетнамских "Ломоносовых".
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