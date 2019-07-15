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Политика
Токаев объявил строгий выговор министру обороны
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danilov 15 Июля 2019 в 13:53:02
"Сейчас мы боремся с последствиями системных недостатков и ослабления контроля военного ведомства. Вы относительно новый человек в системе Министерства обороны. Но несете полную ответственность за положение дел. Я выражаю неудовлетворение положением дел в Минобороны. Поэтому объявляю вам строгий выговор", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.
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  строитель 15.07.2019 в 15:32:52   # 726722
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  MишаМашкевич 15.07.2019 в 20:34:08   # 726729
Класс. Шикарно. Тут без комментариев. Слов нет
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  Zoggyla 15.07.2019 в 21:28:52   # 726732
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  Ал 16.07.2019 в 00:42:13   # 726739

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