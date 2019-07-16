Тамара Дуйсенова возглавила Центр развития трудовых ресурсов

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danilov 16 Июля 2019 в 10:40:55
15 июля министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев представил коллективу АО "Центр развития трудовых ресурсов" нового руководителя – Тамару Дуйсенову, сообщает сайт МТСЗН.
Сапарбаев отметил, что Дуйсенова обладает соответствующими знаниями и большим опытом работы в социально-трудовой сфере.
"Тамара Касымовна имеет опыт, который сегодня необходим для развития эффективного рынка труда, повышения качества трудовых ресурсов, социального и пенсионного обеспечения, занятости населения, цифровизации социально-трудовой сферы и других поручений, поставленных руководством страны", – подчеркнул министр.
Тамара Дуйсенова окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. Работала первым заместителем акима Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области, вице-министром, ответственным секрётарем Министерства труда и социальной защиты населения РК, министром здравоохранения и социального развития РК, министром труда и социальной защиты населения РК, секретарём партии Nur Otan.
Прежний руководитель АО "ЦРТР" Ербол Оспанов перешёл на должность первого вице-президента.
Тамара Дуйсенова покинула пост секретаря партии Nur Otan 9 июля.