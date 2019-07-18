Состав Нацсовета общественного доверия

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danilov 18 Июля 2019 в 17:38:37
Состав Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев - Президент Республики Казахстан, председатель.
Крымбек Кушербаев - руководитель Администрации Президента, заместитель председателя.
Ерлан Карин - советник Президента, секретарь.
Члены Национального совета:
Каирбек Арыстанбеков - президент Института экономической политики.
Жамбыл Ахметбеков - депутат Мажилиса Парламента.
Берик Абдыгалиулы - руководитель научно-методического центра "Архив-2025" Национального архива.
Мурат Абенов - общественный деятель, президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін".
Азаматхан Амиртаев - президент "Экологического альянса "Байтақ болашақ".
Данияр Ашимбаев - общественный деятель, политолог.
Арманжан Байтасов - соучредитель Медиасоюза Казахстана.
Бахытжан Бухарбай - общественный деятель, участник акции "Мен ояндым".
Михаил Дорофеев - журналист, главный редактор Informburo.kz.
Дания Еспаева - депутат Мажилиса Парламента.
Ораз Жандосов - директор Центра экономического анализа "Ракурс".
Кайрат Жолдыбайулы - общественный деятель, религиовед.
Расул Жумалы - общественный деятель, политолог.
Гульмира Илеуова - социолог, руководитель общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия"
Казыбек Иса - общественный деятель, президент ТОО "Қазақ үні".
Рауан Кенжеханулы - исполнительный директор общественного фонда "Национальное бюро переводов".
Талгат Калиев - директор научно-исследовательского центра "Молодежь".
Асылбек Кожахметов - президент объединения юридических лиц "Гражданский альянс Казахстана".
Жанибек Кожык - общественный деятель.
Даурен Куат - журналист, главный редактор газеты "Қазақ әдебиеті".
Сейдахмет Куттыкадам - общественный деятель.
Багдат Мусин - предприниматель, IT-специалист.
Ауыт Мукибек - общественный деятель, консультант республиканской общественной приемной партии Nur Otan.
Аблай Мырзахметов - председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".
Саясат Нурбек - политолог, руководитель образовательных проектов BTS Digital.
Канат Нуров - президент Алматинской высшей школы управления и научно-образовательного фонда "Аспандау"
Айман Умарова - адвокат, соучредитель общественного фонда "Правозащитники"
Айгуль Орынбек - правозащитный деятель
Рахим Ошакбаев - директор центра прикладных исследований "Талап", член Политсовета партии Nur Otan.
Толеутай Рахимбеков - председатель правления некоммерческого акционерного общества "Национальный аграрный научно-образовательный центр"
Асхат Садырбай - лидер молодежного движения Team Qazaqstan
Ерлан Саиров - заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан
Айдос Сарым - общественный деятель, политолог
Максим Споткай - член Ассамблеи народа Казахстана, лидер республиканского молодежного движения "Жаңғыру жолы"
Мухтар Тайжан - общественный деятель, кандидат экономических наук
Жемис Турмагамбетова - исполнительный директор общественного фонда "Хартия за права человека".
Ермек Турсынов - председатель Союза кинематографистов Казахстана, режиссер
Бекболат Тлеухан - депутат Мажилиса Парламента, общественный деятель
Андрей Чеботарев - директор центра актуальных исследований "Альтернатива"
Марат Шибутов - председатель попечительского совета общественного фонда "Транспаренси Казахстан".
Арман Шураев - председатель попечительского совета фонда развития "Қазақстан барысы"
Основными задачами Национального совета являются:
проведение общественной экспертизы проектов концепций, государственных программ и нормативных правовых актов;
рассмотрение значимых стратегических проблем с учетом мнения общественности и гражданского общества;
обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов;
осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном совете общественного доверия
при Президенте Республики Казахстан
1. Общие положения
1. Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (далее – Национальный совет) является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан.
2. Основной целью деятельности Национального совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.
3. Национальный совет руководствуется в своей деятельности Конституцией, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.
2. Основные задачи Национального совета
4. Основными задачами Национального совета являются:
проведение общественной экспертизы проектов концепций, государственных программ и нормативных правовых актов;
рассмотрение значимых стратегических проблем с учетом мнения общественности и гражданского общества;
обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов;
осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.
3. Состав Национального совета
5. Национальный совет состоит из председателя Национального совета, его заместителя, членов и секретаря.
6. Председателем Национального совета (далее – Председатель) является Президент Республики Казахстан.
7. Председатель:
осуществляет общее руководство деятельностью Национального совета;
определяет место и время проведения заседаний Национального совета;
дает поручения заместителю председателя, членам и секретарю Национального совета.
8. Состав Национального совета формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора.
Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана входят в состав Национального совета по должности.
По решению Председателя в Национальный совет могут быть включены представители общественных советов республиканского и местного уровней, а также иные лица.
9. Решениями Национального совета могут создаваться рабочие группы по отдельным сферам развития общества.
Рабочие группы формируются из состава Национального совета.
10. Члены Национального совета вправе:
вносить предложения по плану работы Национального совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов;
участвовать в подготовке материалов к заседаниям Национального совета, проектов его решений;
принимать участие в обсуждении и разъяснении вопросов в обществе, рассматриваемых на заседании Национального совета.
Члены Национального совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
Члены Национального совета имеют подписанные Главой государства удостоверения члена Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
11. Секретарь Национального совета:
обеспечивает разработку проекта плана работы Национального совета;
формирует проект повестки дня его заседаний;
организует подготовку материалов к заседаниям Национального совета, а также проектов протокольных решений;
оповещает членов Национального совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Национального совета, своевременно обеспечивает их необходимыми материалами;
привлекает в установленном порядке для осуществления отдельных видов работ экспертов, ученых и специалистов;
проводит выездные консультативные совещания в регионах;
осуществляет иные полномочия по поручениям Председателя.
4. Организация деятельности Национального совета
12. Заседания Национального совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год.
Заседания Национального совета подразделяются на общие пленарные и тематические.
Заседание Национального совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов.
13. Решения Национального совета принимаются на заседании путем голосования большинством голосов от общего числа его членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов участников заседания голос Председателя является решающим.
Председатель по своему усмотрению вправе устанавливать по отдельным вопросам иной порядок принятия решений.
14. Решения Национального совета оформляются протоколом, который подписывает Председатель.
15. Государственные органы, а также общественные объединения, получившие рекомендации Национального совета, рассматривают их и уведомляют Национальный совет о принятых решениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
16. Обсуждаемые Национальным советом актуальные вопросы государственной политики и принятые на заседаниях Национального совета решения доводятся до сведения общественности через средства массовой информации, а также размещаются в сети Интернет.
17. На заседания Национального совета по решению Председателя могут приглашаться должностные лица, не являющиеся членами Национального совета, а также представители общественных организаций, средств массовой информации.
5. Обеспечение деятельности Национального совета
18. Рабочим органом Национального совета является соответствующее структурное подразделение Администрации Президента Республики Казахстан.
19. Рабочий орган Национального совета:
осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального совета;
запрашивает и получает от государственных органов и организаций информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных задач;
осуществляет координацию деятельности рабочих групп;
осуществляет контроль за ходом выполнения принятых Национальным советом решений;
осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Национального совета.
http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/ob-utverzhdenii-polozheniya-i-sostava-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriya-pri-prezidente-respubliki-kazahstan
Комментарии, по рейтингу, по дате
Однажды казахская и немецкая компании договорились провести совместные соревнования по гребле на восьмиместных байдарках.
Обе команды долго и упорно тренировались и когда обе были на пике формы .....
Немцы победили с преимуществом в 1 км.
После поражения казахская команда была деморализована.
Топ-менеджмент решил выяснить причину провала.
Была создана рабочая группа для подготовки предложений по изменению и реструктуризации в команде.
После многих недель изысканий было установлено, что в немецкой команде гребли семеро и один рулевой...
а в казахской - один на веслах и семеро рулевых!!!!!!!!!!
Топ-менеджментом казахской компании была привлечена консалтинговая компания для подготовки и проведения реструктуризации команды.
Получив солидный гонорар и внедрив показатели KPI, ССП и ISO 9001 и проведя маркетинговые исследования консалтинговая фирма пришла к выводу:
Слишком много сотрудников в казахской команде подает команды и слишком мало гребет....
После реструктуризации казахская команда выглядела так:
- четыре рулевых...
- два старших рулевых,
- один рулевой директор,
- и один гребец.
Кроме того для гребца была введена персональная система оценки показателей эффективности и расширен круг обязанностей, чтобы повысить его ответственность.
На следующий год немецкая команда опять убедительно победила с отрывом в 2 км.
В результате очередного поражения, топ менеджментом казахской компании была нанята консалтинговая компания по аудиту и оценке эффективности команды. Было принято решение расформировать гребную команду...
Гребец, как основной виновник неэффективности команды был уволен, все плановые инвестиции на 2012-2015 годы в новую лодку и вёсла были отменены.
Топ менеджменту была объявлена благодарность, а сэкономленные деньги были выплачены топ-менеджменту в качестве премии.
P.S. Всякое сходство с событиями в Вашей или знакомой Вам казахстанской госкомпании являются совершенно случайными!!!