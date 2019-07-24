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Политика
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
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danilov 24 Июля 2019 в 08:59:47
Вся шумиха вокруг национального сертификата безопасности оказывается не на пустом месте. Сегодня профильный министр Аскар Жумагалиев признался, что ещё его не установил, а при журналистах сделать это он наотрез отказался. Делайте выводы

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Любитель ММА 24.07.2019 в 09:31:33   # 727244
Последний вопрос без ответа был самый актуальный
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  Zoggyla 24.07.2019 в 09:54:15   # 727247
Очередной бестолковый кипиш из-за рукожопости.
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  Nafis 24.07.2019 в 09:56:46   # 727248
Осваивайте впн!
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  Zoggyla 24.07.2019 в 09:59:45   # 727249
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  Manitu 24.07.2019 в 10:21:16   # 727251
Впервые тут услышал про эту хрень. Мне никто ничего не присылал и не предлагал установить. Где вы взяли эту гадость?
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  Zoggyla 24.07.2019 в 10:23:20   # 727252
Цитата: Manitu от 24.07.2019 04:21:16
Впервые тут услышал про эту хрень. Мне никто ничего не присылал и не предлагал установить. Где вы взяли эту гадость?
Иногда мне кажется, что некто и мы живем в разных измерениях.
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  ЛиКа 24.07.2019 в 10:39:37   # 727255
Цитата: Manitu от 24.07.2019 04:21:16
Впервые тут услышал про эту хрень. Мне никто ничего не присылал и не предлагал установить. Где вы взяли эту гадость?
- эта рассылка приходит только неблагонадежным))
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  Рамзес 24.07.2019 в 10:47:09   # 727257
Если нет рабочего места - создай его.Коррупция погубит эту страну.
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