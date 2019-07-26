Английский юмор

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danilov 26 Июля 2019 в 14:12:42
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Aлекс
26.07.2019 в 14:19:55
# 727398
сэр Гей
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DrAnDuLeT
26.07.2019 в 14:21:16
# 727400
чипсы
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Zoggyla
26.07.2019 в 14:21:38
# 727401
Цитата:
Aлекс
от
26.07.2019 08:19:55
сэр Гей
БОрис, просто - Борис. ( хотя какой он БОрис,Борька - БорИс)
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mitrich78
26.07.2019 в 14:35:33
# 727403
Бориску на царство...
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SPYKER X
26.07.2019 в 16:41:19
# 727419
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Skype
26.07.2019 в 17:31:16
# 727429
Как можно такого недотепу поставить премьером, он же на клоуна похож, ему в цирке место
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