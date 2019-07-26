 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Английский юмор
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Июля 2019 в 14:12:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 26.07.2019 в 14:19:55   # 727398
сэр Гей
поощрить | покарать
  DrAnDuLeT 26.07.2019 в 14:21:16   # 727400
чипсы
поощрить | покарать
  Zoggyla 26.07.2019 в 14:21:38   # 727401
поощрить | покарать
  mitrich78 26.07.2019 в 14:35:33   # 727403
Бориску на царство...
поощрить (1) | покарать
  SPYKER X 26.07.2019 в 16:41:19   # 727419
поощрить (1) | покарать
  Skype 26.07.2019 в 17:31:16   # 727429
Как можно такого недотепу поставить премьером, он же на клоуна похож, ему в цирке место
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь