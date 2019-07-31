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Политика
Президентский кадровый резерв
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danilov 31 Июля 2019 в 16:54:51
Президентский кадровый резерв формируется с целью создания прозрачного и эффективного социального лифта для молодежи, которая станет локомотивом предстоящих реформ.

В отборе могут принять участие граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет.

При этом в отборе не участвуют политические государственные служащие, назначаемые Президентом.

Зачисление в Президентский резерв осуществляется сроком на 3 года. За данный период лицо может быть назначено на политическую или высшую управленческую административную должность, высшую руководящую должность в национальном холдинге или компании, при наличии соответствующего вакантного места.

Должности, на которые предусмотрены назначения из Президентского резерва, сгруппированы с учетом направлений деятельности:

отраслевая группа должностей:

(министры и их заместители,

первые заместители и заместители акимов областей, городов республиканского значения, столицы,

председатели комитетов центральных исполнительных органов,

председатели и члены правлений национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний);

Отраслевая группа должностей включает следующие направления деятельности:

экономическая политика и государственное планирование;

социальная политика;

развитие инфраструктуры и промышленности;

внешняя политика;

правовая политика и безопасность;

региональная группа должностей:

(акимы областей, городов республиканского значения, столицы;

акимы городов областного значения, районов областей и районов в городах);

административная группа должностей:

(ответственные секретари центральных исполнительных органов;

руководители аппаратов центральных государственных органов;

руководители аппаратов центральных исполнительных органов, в которых не введена должность ответственного секретаря;

руководители аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы).

Выбор группы должностей в последующем определяет тему проекта кандидата, а также учитывается при назначении на должность в случае зачисления в Президентский резерв.

Кандидатам в Президентский резерв предстоит пройти ряд этапов.

Первое. Подать документы для участия

Подача документов автоматизирована.

Достоверность представленных сведений и документов проверяется на любом из этапов отбора.

Второе. Пройти тестирование на оценку теоретических знаний кандидатов

Прохождение тестирования автоматизировано, проводится в онлайн-режиме.

Тестовые задания направлены на определение теоретической подготовки кандидатов, уровня аналитического и критического мышления.

Число кандидатов с наилучшими результатами, допущенных к следующему этапу отбора, определяется Нацкомиссией по кадровому резерву.

Третье. Написать эссе на заданную тему

Процедура написания эссе автоматизирована, проводится в онлайн-режиме.

При написании эссе оцениваются грамотность, логичность и аргументированность, обоснованность выводов, предложения кандидатов.

Время написания и объем эссе ограничены.

Четвертое. Презентовать проект перед отраслевой комиссией

Тема проекта должна соответствовать группе должностей, выбранной кандидатом при подаче документов для участия в отборе.

Этап проходит в формате видеопрезентации проектов.

Проект должен содержать актуальную для соответствующей сферы проблему, предложения по ее решению, обоснование подходов.

Пятое. Пройти оценку ценностей, мотивации и компетенций

Данный этап направлен на выявление у кандидатов личностных ценностей, уровня мотивации работы на государственной службе, а также наличия управленческих компетенций.

Оценка осуществляется экспертами.

Шестое. Пройти собеседование в Экспертной комиссии

Комиссия формируется под председательством Заместителя Руководителя Администрации Президента с участием заведующих профильными отделами Администрации Президента.

По итогам заседания Экспертной комиссии формируется список наиболее подготовленных кандидатов, рекомендуемых к рассмотрению на заседании Национальной комиссии по кадровому резерву.

Седьмое. Пройти собеседование в Национальной комиссии по кадровому резерву

Национальную комиссию возглавляет Руководитель Администрации Президента.

По итогам заседания комиссии принимается решение о зачислении кандидатов в Президентский резерв.

До назначения резервистов на должность предусматривается их обучение.

В рамках обучения резервисты пройдут стажировки в государственных органах и организациях, в том числе с целью наращивания компетенций, необходимых для работы с населением, публичного выступления, и умения работать в условиях неопределенности.

http://qyzmet.gov.kz./ru/kategorii/prezidentskiy-kadrovyy-rezerv
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  shlenchak 31.07.2019 в 17:11:07   # 727797
Ну конечно, кто не нужен будет не правильная запятая стоять в документах, а нужные сыновья, дочери и племянники будут всегда на готовые, отлично все придумали, заберите гражданство этой страны себе!!! Дайте мне другое
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