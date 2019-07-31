Президентский кадровый резерв

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danilov 31 Июля 2019 в 16:54:51
В отборе могут принять участие граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет.
При этом в отборе не участвуют политические государственные служащие, назначаемые Президентом.
Зачисление в Президентский резерв осуществляется сроком на 3 года. За данный период лицо может быть назначено на политическую или высшую управленческую административную должность, высшую руководящую должность в национальном холдинге или компании, при наличии соответствующего вакантного места.
Должности, на которые предусмотрены назначения из Президентского резерва, сгруппированы с учетом направлений деятельности:
отраслевая группа должностей:
(министры и их заместители,
первые заместители и заместители акимов областей, городов республиканского значения, столицы,
председатели комитетов центральных исполнительных органов,
председатели и члены правлений национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний);
Отраслевая группа должностей включает следующие направления деятельности:
экономическая политика и государственное планирование;
социальная политика;
развитие инфраструктуры и промышленности;
внешняя политика;
правовая политика и безопасность;
региональная группа должностей:
(акимы областей, городов республиканского значения, столицы;
акимы городов областного значения, районов областей и районов в городах);
административная группа должностей:
(ответственные секретари центральных исполнительных органов;
руководители аппаратов центральных государственных органов;
руководители аппаратов центральных исполнительных органов, в которых не введена должность ответственного секретаря;
руководители аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы).
Выбор группы должностей в последующем определяет тему проекта кандидата, а также учитывается при назначении на должность в случае зачисления в Президентский резерв.
Кандидатам в Президентский резерв предстоит пройти ряд этапов.
Первое. Подать документы для участия
Подача документов автоматизирована.
Достоверность представленных сведений и документов проверяется на любом из этапов отбора.
Второе. Пройти тестирование на оценку теоретических знаний кандидатов
Прохождение тестирования автоматизировано, проводится в онлайн-режиме.
Тестовые задания направлены на определение теоретической подготовки кандидатов, уровня аналитического и критического мышления.
Число кандидатов с наилучшими результатами, допущенных к следующему этапу отбора, определяется Нацкомиссией по кадровому резерву.
Третье. Написать эссе на заданную тему
Процедура написания эссе автоматизирована, проводится в онлайн-режиме.
При написании эссе оцениваются грамотность, логичность и аргументированность, обоснованность выводов, предложения кандидатов.
Время написания и объем эссе ограничены.
Четвертое. Презентовать проект перед отраслевой комиссией
Тема проекта должна соответствовать группе должностей, выбранной кандидатом при подаче документов для участия в отборе.
Этап проходит в формате видеопрезентации проектов.
Проект должен содержать актуальную для соответствующей сферы проблему, предложения по ее решению, обоснование подходов.
Пятое. Пройти оценку ценностей, мотивации и компетенций
Данный этап направлен на выявление у кандидатов личностных ценностей, уровня мотивации работы на государственной службе, а также наличия управленческих компетенций.
Оценка осуществляется экспертами.
Шестое. Пройти собеседование в Экспертной комиссии
Комиссия формируется под председательством Заместителя Руководителя Администрации Президента с участием заведующих профильными отделами Администрации Президента.
По итогам заседания Экспертной комиссии формируется список наиболее подготовленных кандидатов, рекомендуемых к рассмотрению на заседании Национальной комиссии по кадровому резерву.
Седьмое. Пройти собеседование в Национальной комиссии по кадровому резерву
Национальную комиссию возглавляет Руководитель Администрации Президента.
По итогам заседания комиссии принимается решение о зачислении кандидатов в Президентский резерв.
До назначения резервистов на должность предусматривается их обучение.
В рамках обучения резервисты пройдут стажировки в государственных органах и организациях, в том числе с целью наращивания компетенций, необходимых для работы с населением, публичного выступления, и умения работать в условиях неопределенности.
http://qyzmet.gov.kz./ru/kategorii/prezidentskiy-kadrovyy-rezerv
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