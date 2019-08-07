Выводы по Арыси?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Августа 2019 в 22:24:43
1. Бывший Министр обороны Республики Казахстан Жасузаков
Сакен Адилханович уволен из системы Вооруженных Сил Республики Казахстан.
2. Объявлены строгие выговоры:
Бектанову Мурату Карибаевичу – первому заместителю Министра обороны Республики Казахстан – начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;
Майкееву Мурату Жалеловичу – бывшему первому заместителю Министра обороны Республики Казахстан – начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;
Жанжуменову Талгату Женисовичу – бывшему заместителю Министра обороны Республики Казахстан.
Akorda
Комментарии, по рейтингу, по дате