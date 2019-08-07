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Политика
Выводы по Арыси?
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danilov 07 Августа 2019 в 22:24:43
Распоряжением Главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами:

1. Бывший Министр обороны Республики Казахстан Жасузаков
Сакен Адилханович уволен из системы Вооруженных Сил Республики Казахстан.
2. Объявлены строгие выговоры:
Бектанову Мурату Карибаевичу – первому заместителю Министра обороны Республики Казахстан – начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;
Майкееву Мурату Жалеловичу – бывшему первому заместителю Министра обороны Республики Казахстан – начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;
Жанжуменову Талгату Женисовичу – бывшему заместителю Министра обороны Республики Казахстан.

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