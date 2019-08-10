Изменить Конституцию РК предлагает Коалиция гражданских инициатив HAQ
danilov 10 Августа 2019 в 23:16:44
Алматы. 10 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Изменить Конституцию РК предлагает Коалиция гражданских инициатив HAQ, сообщила инициатор создания коалиции Тогжан Кожалиева.
«В первую очередь мы бы хотели Конституцию поменять. Конституция – это основной закон государства, который должен исполняться. К сожалению, мы сейчас наблюдаем, что Конституция не исполняется. Мы наблюдаем, что Конституция 1995 года, которая была принята на народном референдуме, она не соответствует Конституции вида 2019 года. Это два совершенно разных документа. Тот документ принимал народ, а этот документ, в который были внесены изменения парламентом, президентом, т.е. это была не очень открытая работа по Конституции. Если открыть Конституцию, то там каждая строка изменена. Конечно, это план максимум, потому что от Конституции уже идет закон о выборах, закон о партиях, закон о митингах. Самое главное, в Конституции 1995 года было сказано, что те законы и нормативы, которые не соответствуют Конституции, юридической силы не имеют. К сожалению, в Конституции 2019 года этой формулировки уже нет», - сказала Кожалиева агентству КазТАГ в субботу.
При этом она отметила, что коалиция намерена разработать дорожную карту и по другим изменениям в законодательстве.
«Мы приглашаем к диалогу всех. Мы понимаем, что если не будем объединяться со всеми, слушать всех, то истины не будет. Мы приглашаем к диалогу всех, поэтому сегодня мы инициировали мероприятие, целью которого является создание Коалиции гражданских инициатив, где все будут высказываться, вырабатывать идеи и дорожные карты по реализации этих идей. Идеи у нас, в основном, касаются развития демократических идеалов в стране – нас смущают закон о выборах, закон о партиях, закон о СМИ, положение о ЦИК. Если мы не увидим в мажилисе, маслихатах и в качестве акимов людей, избранных народом, то в стране мало что будет меняться. Одна из целей – разработать дорожную карту по тем идеям, которые через 1-1,5 сподвигнут к демократизации нашего общества», - пояснила она.
По ее словам, разработанные коалицией предложения будут переданы парламенту и президенту уже в октябре или ноябре.
«У нас 4 вопроса на повестке дня. Первый – создание правил коалиции перестают быть вместе, потому что правила не выработаны. Начинаются лидерские амбиции, начинается работа вне правил, начинается борьба, кто умнее. Второе – мы сейчас в рабочих группах будем разрабатывать, какие идеи нас могут консолидировать. Это могут быть абсолютно разные, абсолютно неожиданные идеи. Третье – мы хотим сделать дорожную карту по реализации этих идей. К октябрю-ноябрю мы сделаем весь план и сделаем обращение к парламенту, мажилису, президенту, дав предложения по разным проблемам в Казахстане», - отметила инициатор создания коалиции.
При этом она пояснила, что основной целью создания коалиции является объединение различных движений, политических партий и т.д.
«Цель создания данной организации – мы хотим в стране реформ и реформы должны быть конструктивного характера. Есть партия Nur Otan, есть запрещенная ДВК («Демократический выбор Казахстана» – КазТАГ) и у нас поляризируется, нет середины. Мы хотим быть тем движением, которое будет консодалиционным, с тем, чтобы в стране начал выстраиваться диалог о том, что в стране нужно делать, что в стране нужно менять, определить, что нужно менять в первую очередь и как это менять, и чтобы под этими двумя идеями объединились все», - сказала Кожалиева.
В первом заседании коалиции, проходившем в формате фасилитации приняли участие представители партии «Акикат», движения «Требуем реформу МВД», «Оян Казахстан», многодетные матери и др.