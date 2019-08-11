Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана

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danilov 11 Августа 2019 в 06:28:40
«В Послании народу, с которым планирую выступить 2 сентября, будут высказаны поручения парламенту и правительству относительно ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности», - написал Касым-Жомарт Токаев.
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ИНКВИЗИТОР 11.08.2019 в 12:36:33 # 728576
Пару месяцев назад стал замечать, что почти все торговцы где я покупаю что-либо начали настойчиво требовать копейки.
Вчера одна из продавщиц вообще начала меня благословлять за то что я дал ей 450 тенге по 50-100 монет номиналом. Говорит, что пару месяцев назад начались проблемы в торговле. Люди тащат 1000-2000 тысячи, а кто и 5000 и 10000 чтобы купить булку хлеба или пачку сигарет.
Из-за банального отсутствия сдачи ей приходится отказывать в продаже, отчего, по ее словам, за пару месяцев выручка в магазе рухнула почти на 30%.
Банкокартодрочеры - мимо.
Цитата: acid от 11.08.2019 07:49:19Исходя из собственных наблюдений, предполагаю, что указанная проблема недостатка мелочи кроется в недостатке двухсоток, которых в обороте осталось мало. А каждую двухсотку в зависимости от номинала приходится замещать (как минимум) четырьмя или двумя монетами. Бывает, что и на пятисотку даже у кондукторов, не говоря уже о продавцах, сдачи нет.
Часть стольников у некоторых знакомых в копилки уходит. Разве что сомневаюсь, что проблема недостатка монет в этом "запасе на черный день" заключается...