Создать новый город предложил президент Туркменистана

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danilov 12 Августа 2019 в 16:02:06
"Считаем целесообразным сформировать реально важную площадку для технологического и инновационного старта. В этих целях предлагаем создать международный инновационно-технологический центр. Его можно назвать "инновационный город Каспий". Здесь, в этой своеобразной лаборатории идей, ученые, специалисты фундаментальной и прикладной науки прикаспийских и других государств вместе работают над созданием нового технологического плана для Каспия", - предложил Бердымухамедов, выступая на открытии Каспийского экономического форума в курортной зоне "Аваза" в Туркменистане.
По мысли президента, в инновационном городе будут созданы цифровые кластеры.
Где может быть создан такой город, Бердымухамедов не уточнил.
Также, по его словам, территория прикаспийских стран имеет прямой выход в Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион - на востоке, в Черное и Средиземное море - на западе, через Иран на Ближний и Средний Восток - на юге и через Россию и далее в северном направлении - к побережью Балтийского моря.
По мнению главы Туркменистана, такая конфигурация открывает перспективы создания устойчивых маршрутов по всем четырем направлениям, и для их нормального функционирования каспийские государства должны, прежде всего, наладить хорошую систему транспортного сообщения между собой.
Бердымухамедов подчеркнул, что странам региона нужно построить современную портовую инфраструктуру, обеспечить эффективную логистику и активнее работать над планами взаимодействия в транспортной сфере с четко прописанными алгоритмами действий и реалистичными сроками.
В работе первого Каспийского экономического форума участвуют премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, глава правительства России Дмитрий Медведев, премьер министр Азербайджана Новруз Маммадов и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.
https://tengrinews.kz/sng/sozdat-novyiy-gorod-predlojil-kazahstanu-prezident-376261/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 12.08.2019 в 16:09:42 # 728668
KapitanNemo 12.08.2019 в 17:01:50 # 728676