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Политика
Жив! И даже машины себе присматривает.
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danilov 13 Августа 2019 в 09:35:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 13.08.2019 в 09:46:50   # 728722
Впервые слышу его речь.
Сразу вспомнил что он стоматолог.
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  Ара горный 13.08.2019 в 10:29:54   # 728723
Цитата: андремас от 13.08.2019 03:46:50
Впервые слышу его речь.
Сразу вспомнил что он стоматолог.


Это туркменский акцент. Да и с дикцией у него нормально все.
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  Маке0912 13.08.2019 в 11:08:07   # 728729
А машины он любит.
Это точно.
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  stasik02 13.08.2019 в 12:33:49   # 728732
Очередной гроб на колесах

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  stasik02 13.08.2019 в 12:34:50   # 728733
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  Saturn 13.08.2019 в 14:25:29   # 728740
Наверно старая видеозапись, когда он был жив

Вот если б он сказал на видео со свежей газетой в руках: "Ребята, не расслабляйтесь, вот он я живой и здоровый" вот тогда можно было б поверить
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  stasik02 13.08.2019 в 14:46:12   # 728744
Who understands English

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