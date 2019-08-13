Жив! И даже машины себе присматривает.

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danilov 13 Августа 2019 в 09:35:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сразу вспомнил что он стоматолог.
Ара горный 13.08.2019 в 10:29:54 # 728723
Цитата: андремас от 13.08.2019 03:46:50
Впервые слышу его речь.
Сразу вспомнил что он стоматолог.
Впервые слышу его речь.
Сразу вспомнил что он стоматолог.
Это туркменский акцент. Да и с дикцией у него нормально все.
Это точно.
Цитата: Ара горный от 13.08.2019 04:29:54
Это туркменский акцент. Да и с дикцией у него нормально все.
Цитата: андремас от 13.08.2019 03:46:50
Впервые слышу его речь.
Сразу вспомнил что он стоматолог.
Впервые слышу его речь.
Сразу вспомнил что он стоматолог.
Это туркменский акцент. Да и с дикцией у него нормально все.
Дикция у него - типичного долбаеба
Вот если б он сказал на видео со свежей газетой в руках: "Ребята, не расслабляйтесь, вот он я живой и здоровый" вот тогда можно было б поверить