Высоко метит

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Цитата: КЕДЫ от 13.08.2019 13:05:47стёб?
Очень рад за Даке!!! Это новый формат госслужащих! Честные, неподкупные, по настоящему болеющие за страну и народ. Удачи Вам Даке!!!
Очень рад за Даке!!! Это новый формат госслужащих! Честные, неподкупные, по настоящему болеющие за страну и народ. Удачи Вам Даке!!!
Молодой прыгучий , если позволяют средства и возможности , то может быть .
Цитата: КЕДЫ от 13.08.2019 13:07:37
#вернитеабрахимова
#вернитеабрахимова
Цитата: КЕДЫ от 13.08.2019 13:05:47
Очень рад за Даке!!! Это новый формат госслужащих! Честные, неподкупные, по настоящему болеющие за страну и народ. Удачи Вам Даке!!!
Очень рад за Даке!!! Это новый формат госслужащих! Честные, неподкупные, по настоящему болеющие за страну и народ. Удачи Вам Даке!!!
У него щас мозоль на жопе появится