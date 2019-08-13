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Политика
Высоко метит
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danilov 13 Августа 2019 в 17:38:13
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 13.08.2019 в 19:05:47   # 728758
Очень рад за Даке!!! Это новый формат госслужащих! Честные, неподкупные, по настоящему болеющие за страну и народ. Удачи Вам Даке!!!
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  КЕДЫ 13.08.2019 в 19:07:37   # 728759
#вернитеабрахимова
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  Versus 13.08.2019 в 19:49:11   # 728763
Цитата: КЕДЫ от 13.08.2019 13:05:47
Очень рад за Даке!!! Это новый формат госслужащих! Честные, неподкупные, по настоящему болеющие за страну и народ. Удачи Вам Даке!!!
стёб?
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  Skype 13.08.2019 в 20:31:31   # 728765
Жип порш и хату с гуриями сразу дадут?
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  KAN13 13.08.2019 в 21:02:57   # 728768

Молодой прыгучий , если позволяют средства и возможности , то может быть .
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  Тигра2 13.08.2019 в 21:11:19   # 728772
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  старик 13.08.2019 в 21:11:33   # 728773
Хто это?
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  KAN13 13.08.2019 в 22:16:07   # 728778
Спринтер , , думаю далеко убежать не дадут , в смысле высоко .
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  строитель 14.08.2019 в 00:08:39   # 728783
Цитата: КЕДЫ от 13.08.2019 13:05:47
Очень рад за Даке!!! Это новый формат госслужащих! Честные, неподкупные, по настоящему болеющие за страну и народ. Удачи Вам Даке!!!

У него щас мозоль на жопе появится
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