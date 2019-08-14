Трамп заявил, что допускает выход США из ВТО

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danilov 14 Августа 2019 в 10:58:38
По его словам, это произойдет, если потребуется.
Он пояснил, что ВТО помогает другим странам пользоваться США ради собственных целей, в том числе ради обогащения.
Глава государства отметил, в первую очередь, Китай, который ведет с Соединенными Штатами торговую войну.
Трамп подчеркнул, что решение ВТО принять КНР в свой состав было ужасным.
Ранее сообщалось, что США намерены бороться с послаблениями в ВТО для Китая.
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