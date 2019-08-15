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Политика
Заместитель госсекретаря США посетит Казахстан 20-21 августа
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danilov 15 Августа 2019 в 14:18:08
Алматы. 14 августа. КазТАГ – Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетит Нур-Султан 20-21 августа, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«20-21 августа планируется визит в город Нур-Султан заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Девида Хэйла. В рамках визита предусмотрены его встречи с руководством страны, правительства и министерства иностранных дел», - сказал Смадияров в среду.

Кроме того, 21 августа также планируется проведение встречи высокого уровня формата C5+1, в которой ожидается участие представителей стран Центральной Азии.

По его словам, в ходе мероприятия будут обсуждены вопросы развития торгово-экономических, инвестиционных связей, новые вызовы и угрозы в сфере безопасности, решение которых требует регионального подхода.

https://kaztag.kz/ru/news/zamestitel-gossekretarya-ssha-posetit-kazakhstan-20-21-avgusta
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  dober66 15.08.2019 в 15:19:45   # 728921
Нах нах таких гостей
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