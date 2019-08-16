WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

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Manitu 16 Августа 2019 в 23:09:42
Некоторые из советников Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие полагают, что речь идет о «мимолетном увлечении» президента, которое никогда не реализуется.
Насколько серьезно сам Трамп относится к данной идее, неизвестно, признаются авторы материала. мае Гренландию должен был посетить госсекретарь США Майк Помпео, однако поездка отменилась из-за ситуации в Иране.
Издание напоминает, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за нее сто миллионов долларов, но получил отказ. Госдепартамент изучал возможность приобрести остров еще в 1867 году.