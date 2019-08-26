Дело не в двух коровах, а в трудолюбии - Сапарбаев

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danilov 26 Августа 2019 в 15:25:54
По словам политика, в первую очередь, необходимо должным образом заботиться о скотине.
"Все мы вышли из аула. Конечно, можно жить, имея 1-2 коровы, но для этого надо создать условия для этих коров. Вот жалуются, что нет сена и корма. Если говорить, что ничего нету, то так и будет. Никто не привезет корм и сено. Если исправно кормить корову, то она даст 7-8 литров молока. Допустим, 2-3 литра уйдут на собственные ежедневные нужды, из оставшегося молока можно сделать масло, курт, сметану. Многие из нас родились и выросли в ауле, разводили скот, держали огород. Вопрос не в двух коровах, вопрос касается трудолюбия граждан.
Мы хотим войти в 30-ку развитых стран. Для этого мы должны учить труду с детства, особенно в аулах. В свою очередь, государство создает для граждан условия, которые нужно использовать", - сказал вице-премьер во время открытия центра поддержки института семьи "Жанұя".
Новый центр объединит государственные услуги, оказываемые горожанам, по принципу "одного окна" и будет вести с семьями индивидуальную работу.
Специалисты центра будут обслуживать горожан по вопросам получения АСП, прохождения профобучения, трудоустройства, участия в программе всеобуча, постановки в очередь в детсады, установления опекунства, получения всех видов пособий и другим.
Ранее во время своего выступления на заседании политсовета Nur Otan Нурсултан Назарбаев посоветовал казахстанцам вместо жалоб приобрести две коровы для получения заработка.
"Безработным дали микрокредиты. Купи две коровы и обеспечивай себя. Лишнее молоко продавай. Сажай огород. Возьми на пропитание, остальное продай на рынке. Ну что еще надо?" - сказал Назарбаев.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/delo-ne-v-dvuh-korovah-a-v-trudolyubii-saparbaev-377502/
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Лишнее молоко продавай. Сажай огород. Возьми на пропитание, остальное продай на рынке. Ну что еще надо?"
Серьезно? прежде чем продать по закону нужны справки на продукцию, кассовый аппарат, свидетельство ИП или КХ и т.д.
KapitanNemo 26.08.2019 в 16:22:59 # 730019
Только под наблюдением Наставника можно научиться чему-то новому, что-то улучшить в своей жизни.
Без наставника можно наделать кучу ошибок и потерять время и жизненную энергию.
Раздавать деньги безграммотным и возможно лентяям мало эффективно.
А если пристрелить(транквилизатором со смертельной дозой) скотину когда она обгаживает моё имущество, можно ли потом отвертется на защиту своего имущества от порчи диким животным?
А то развелось ушлых, выпускающих на свободный выпас в городе и я не про крупные города, хотя и там на окраинах таких полно, выходи и рви траву для коровы возле дома и возле соседей и тебе только спасибо все скажут, а некоторые и помогут будут приносить свою прополку.
Правильно говорят - дело в трудолюбии, а то привыкли взять скотину и не следить как положено и срать на всех остальных жителей.