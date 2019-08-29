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Политика
Отказавшимся от ядерного оружия странам должна быть гарантирована безопасность – Назарбаев
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Гость 29 Августа 2019 в 15:29:05
Он уверен, что важно выйти на переговоры по выработке всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений.

Ядерные державы должны предоставить гарантии безопасности государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия, заявил в четверг первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Гарантии безопасности должны быть предоставлены государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия, а также имеющим безъядерный статус», - сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии вручения учрежденной им премии «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность».

По его мнению, без этой меры наивно ждать прекращения попыток обрести ядерное оружие.

«Необходимо пересмотреть архаичную концепцию стратегической стабильности на основе ядерного оружия, следует выстроить новую систему контроля над ядерным вооружением, в итоге важно выйти на переговоры по выработке всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений», - заявил Назарбаев.

Он предложил «государствам, на территории которых расположены испытательные полигоны, ликвидировать инфраструктуру этих полигонов».

«У Казахстана есть опыт, он есть у РФ и США, готовы им поделиться», - сказал первый президент Казахстана.

Vlast.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 29.08.2019 в 16:59:44   # 730257
Наивность зашкаливает и граничит с...
Алексей Толстой хорошо выразился:
"Святая простота! Дает понять: тебя насквозь я вижу, Ты за одно с другими! А меж тем, Что ни скажу, за правду все примает, Боится нас, а нам грозит..."
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  KAN13 29.08.2019 в 17:14:52   # 730260

В современном политическом мире гарантия - сплошное надувательство . На данный момент наша безопасность это " крыша " северного соседа , других вариантов у нас нет и не будет .
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  Сила 29.08.2019 в 17:15:56   # 730261
В этом мире никто не дает никаких гарантий ни на что, а особенно на безопасность. Завтра прилетит метеорит ахуенно пиздато огромный и пизданет по этому шарику населенным человеко-образным дерьмом, и всё - пиздец
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  Беня Ладен 29.08.2019 в 18:08:21   # 730266
Это гарантия того, что ты хороший и тебя съедят последним)
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  СССР 29.08.2019 в 18:36:07   # 730267
Ха-ха! За такие гарантии платят большую цену
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