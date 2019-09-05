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Политика
Верховная рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность
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danilov 05 Сентября 2019 в 10:53:06
Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 г. Решение поддержали 373 депутата при необходимом минимуме в 300 голосов.

Во вторник открылась Вторая сессия Верховной рады Украины IXсозыва. Уже в ближайшие дни депутаты могут принять ряд важнейших антикоррупционных законов. Планируется, что они в окончательном чтении утвердят законопроект о депутатской неприкосновенности.
Теперь закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Пока в Конституции Украины закреплена неприкосновенность для депутатов и судей.

Новый закон предлагает исключить из конституции страны норму, которая не позволяет привлечь депутата к уголовной ответственности, задержать или арестовать его без согласия Верховной рады.

При этом депутаты, как и раньше, не несут юридической ответственности за итоги голосования или высказывания в раде, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

ВФ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 05.09.2019 в 11:32:26   # 730554
То что не проходило у Пети, у Зе со свистом и на ура!
Теперь боритесь с олигархи ей!
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  GoodZone 05.09.2019 в 12:16:27   # 730556
Только вчера читал о том, как Зеленский "борется" с олигархами , но с определенными, выборочно. Украинцев готовят к самовыживанию в условиях зимы, уголь не запасли для тэц, и остатки расходуются быстрее, чем его завозят, причем часть мощностей, дабы не зависеть от России, перешла на газовый уголь, но и его как выяснилось брать негде. С ДНР и ЛНР дружить не хотят... И в этих условиях цены на эл-энергию для крупных предприятий одного небедного человека существенно снижают, объясняя это необходимостью развития экономики. А по-сути олигарх стрижет купоны от выгодного политического вложения. Так что в мире ничего не меняется, политики говорят разговоры, кучка "бизнесменов" делает бабло на всем что можно и нельзя, а простые люди пытаются выжить... Думаю, что Украина никогда и ни при ком так хорошо не жила, как при СССР.
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  андремас 05.09.2019 в 12:58:08   # 730561
Вопрос энергетики, как вилы, острый и прямой.
Где брать? Газовые ништяки от России скоро закончатся.
Европе укротранзит не нужен, потому что на этой трубе американская лапа лежит.
С детонатором.
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  Троцкий 05.09.2019 в 13:19:47   # 730563
C Теливизором не состыкуется а жаль
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  Walter 05.09.2019 в 18:04:30   # 730573
Цитата: GoodZone от 05.09.2019 06:16:27
Только вчера читал о том, как Зеленский "борется" с олигархами , но с определенными, выборочно. Украинцев готовят к самовыживанию в условиях зимы, уголь не запасли для тэц, и остатки расходуются быстрее, чем его завозят, причем часть мощностей, дабы не зависеть от России, перешла на газовый уголь, но и его как выяснилось брать негде. С ДНР и ЛНР дружить не хотят... И в этих условиях цены на эл-энергию для крупных предприятий одного небедного человека существенно снижают, объясняя это необходимостью развития экономики. А по-сути олигарх стрижет купоны от выгодного политического вложения. Так что в мире ничего не меняется, политики говорят разговоры, кучка "бизнесменов" делает бабло на всем что можно и нельзя, а простые люди пытаются выжить... Думаю, что Украина никогда и ни при ком так хорошо не жила, как при СССР.
хватит пропагондировать российскую пропагондонию
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  Walter 05.09.2019 в 18:05:22   # 730574
Цитата: андремас от 05.09.2019 06:58:08
Вопрос энергетики, как вилы, острый и прямой.
Где брать? Газовые ништяки от России скоро закончатся.
Европе укротранзит не нужен, потому что на этой трубе американская лапа лежит.
С детонатором.
хватит пропагондировать российскую пропагондонию
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  GoodZone 05.09.2019 в 18:08:15   # 730575
Walter 05.09.2019 в 18:04:30 # 730573

Слабоватые у тебя аргументы... На Украине все прекрасно, демократия победила... ну-ну...
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  Walter 05.09.2019 в 19:57:24   # 730581
[quote name=GoodZone link=previd=106612#730575 date=1567685295]Walter 05.09.2019 в 18:04:30 # 730573
Согласен у всех не очень хорошо. Но зачем пропо'гондовать что на Украине все хуевее и хуевее. У себя надо первоочередно хорошо сделать.
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