Верховная рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность

Только вчера читал о том, как Зеленский "борется" с олигархами, но с определенными, выборочно. Украинцев готовят к самовыживанию в условиях зимы, уголь не запасли для тэц, и остатки расходуются быстрее, чем его завозят, причем часть мощностей, дабы не зависеть от России, перешла на газовый уголь, но и его как выяснилось брать негде. С ДНР и ЛНР дружить не хотят... И в этих условиях цены на эл-энергию для крупных предприятий одного небедного человека существенно снижают, объясняя это необходимостью развития экономики. А по-сути олигарх стрижет купоны от выгодного политического вложения. Так что в мире ничего не меняется, политики говорят разговоры, кучка "бизнесменов" делает бабло на всем что можно и нельзя, а простые люди пытаются выжить... Думаю, что Украина никогда и ни при ком так хорошо не жила, как при СССР.