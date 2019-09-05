Верховная рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность

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danilov 05 Сентября 2019 в 10:53:06
Во вторник открылась Вторая сессия Верховной рады Украины IXсозыва. Уже в ближайшие дни депутаты могут принять ряд важнейших антикоррупционных законов. Планируется, что они в окончательном чтении утвердят законопроект о депутатской неприкосновенности.
Теперь закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Пока в Конституции Украины закреплена неприкосновенность для депутатов и судей.
Новый закон предлагает исключить из конституции страны норму, которая не позволяет привлечь депутата к уголовной ответственности, задержать или арестовать его без согласия Верховной рады.
При этом депутаты, как и раньше, не несут юридической ответственности за итоги голосования или высказывания в раде, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.
ВФ
Комментарии, по рейтингу, по дате
Теперь боритесь с олигархи ей!
Где брать? Газовые ништяки от России скоро закончатся.
Европе укротранзит не нужен, потому что на этой трубе американская лапа лежит.
С детонатором.
Цитата: GoodZone от 05.09.2019 06:16:27хватит пропагондировать российскую пропагондонию
Только вчера читал о том, как Зеленский "борется" с олигархами , но с определенными, выборочно. Украинцев готовят к самовыживанию в условиях зимы, уголь не запасли для тэц, и остатки расходуются быстрее, чем его завозят, причем часть мощностей, дабы не зависеть от России, перешла на газовый уголь, но и его как выяснилось брать негде. С ДНР и ЛНР дружить не хотят... И в этих условиях цены на эл-энергию для крупных предприятий одного небедного человека существенно снижают, объясняя это необходимостью развития экономики. А по-сути олигарх стрижет купоны от выгодного политического вложения. Так что в мире ничего не меняется, политики говорят разговоры, кучка "бизнесменов" делает бабло на всем что можно и нельзя, а простые люди пытаются выжить... Думаю, что Украина никогда и ни при ком так хорошо не жила, как при СССР.
Только вчера читал о том, как Зеленский "борется" с олигархами , но с определенными, выборочно. Украинцев готовят к самовыживанию в условиях зимы, уголь не запасли для тэц, и остатки расходуются быстрее, чем его завозят, причем часть мощностей, дабы не зависеть от России, перешла на газовый уголь, но и его как выяснилось брать негде. С ДНР и ЛНР дружить не хотят... И в этих условиях цены на эл-энергию для крупных предприятий одного небедного человека существенно снижают, объясняя это необходимостью развития экономики. А по-сути олигарх стрижет купоны от выгодного политического вложения. Так что в мире ничего не меняется, политики говорят разговоры, кучка "бизнесменов" делает бабло на всем что можно и нельзя, а простые люди пытаются выжить... Думаю, что Украина никогда и ни при ком так хорошо не жила, как при СССР.
Цитата: андремас от 05.09.2019 06:58:08хватит пропагондировать российскую пропагондонию
Вопрос энергетики, как вилы, острый и прямой.
Где брать? Газовые ништяки от России скоро закончатся.
Европе укротранзит не нужен, потому что на этой трубе американская лапа лежит.
С детонатором.
Вопрос энергетики, как вилы, острый и прямой.
Где брать? Газовые ништяки от России скоро закончатся.
Европе укротранзит не нужен, потому что на этой трубе американская лапа лежит.
С детонатором.
Слабоватые у тебя аргументы... На Украине все прекрасно, демократия победила... ну-ну...
Согласен у всех не очень хорошо. Но зачем пропо'гондовать что на Украине все хуевее и хуевее. У себя надо первоочередно хорошо сделать.