Токаев о нефтянке

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danilov 05 Сентября 2019 в 22:06:29
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по вопросам развития нефтегазовой отрасли в Атырау, где он находится с рабочим визитом, сообщается в официальном аккаунте Акорды в Twitter.
"Благодаря социальным инвестициям нефтегазовых компаний построены современные школы, больницы, спортивные центры, другие объекты инфраструктуры для тысяч граждан, особенно жителей сельской местности. Но мы не должны останавливаться на этом", – сказал президент.
Глава государства отметил, что необходимо систематически повышать уровень производства.
"Я поручаю Правительству совместно с подрядными организациями консорциума в кратчайшие сроки согласовать дорожную карту полного освоения месторождения Кашаган. Обеспечение нефтью внутреннего рынка в основном происходит за счёт Актюбинской и Кызылординской областей. Учитывая это, существуют риски уменьшения объёмов перерабатываемой на отечественных НПЗ нефти. Для максимально эффективного использования наших ресурсов Правительство должно активно заняться этим вопросом и внести конкретные предложения", – сказал он.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Правительству необходимо защищать интересы Казахстана в проектах, где задействованы иностранные инвесторы.
"Надо прийти к единому решению в сфере индекса справедливости. Казахстан создал все условия для иностранных инвесторов, поэтому Правительство должно защитить интересы Казахстана в разделе прибыли в полном объёме", – отметил глава государства.
Он отметил, что в Казахстане необходимо создавать современный нефтесервисный кластер по примеру Норвегии, что даст толчок развитию отечественного бизнеса, созданию квалифицированных и продуктивных рабочих мест, локализации производств с высокой добавленной стоимостью.
"Для расширения финансирования отечественных нефтесервисных компаний важно предусмотреть возможность получения ими кредитов в банках либо банковской гарантии "под контракты" при наличии гарантированных подрядов. Нацбанку следует обратить внимание на этот вопрос", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент назвал актуальным вопросом привлечения отечественных специалистов в реализацию нефтегазовых проектов, особенно – на высокие и ключевые посты. Он поручил Правительству совместно с недропользователями обеспечить качественную подготовку кадров.
"На долю отечественных компаний приходится только пятая часть геофизических и геологических работ. Поручаю Правительству разработать до 1 марта 2020 года Программу геологической разведки с учётом долгосрочного прогноза спроса на минерально-сырьевые ресурсы в мире", – поручил президент.
Глава государства подчеркнул, что развитие топливно-энергетического сектора должно происходить без ущерба для окружающей среды. Для этого необходимо использовать современные технологии, модернизировать устаревшее оборудование, сокращать выбросы, предотвращать утечку нефти и газа. Важным приоритетом в этой работе Президент назвал повышение информационной открытости нефтегазовых компаний и их экологической ответственности.
"Внедрение инновационных технологий играет важную роль в повышении эффективности использования природных ресурсов. Мы законодательно обязали недропользователей направлять 1% от доходов на научно-технические разработки. Необходимо проработать конкретные и прозрачные механизмы использования этих средств. Определить для этого соответствующую институциональную инфраструктуру", – добавил Касым-Жомарт Токаев.
https://informburo.kz/novosti/tokaev-na-vysokie-posty-v-neftegazovye-proekty-neobhodimo-privlekat-otechestvennyh-specialistov-95185.html
Казахстан должен стать одним из лидеров по продаже готовых нефтепродуктов
Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном собрании по случаю 120-летия нефтегазовой отрасли Казахстана.
Поприветствовав участников торжественного собрания, Президент поздравил всех работников нефтегазового комплекса страны с профессиональным праздником, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Отметив, что нефтяная промышленность Казахстана имеет долгую и славную историю, Глава государства напомнил о сложностях, с которыми приходилось сталкиваться в процессе формирования независимой нефтегазовой индустрии в начале 90-х годов. В этом контексте он подчеркнул особую роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в привлечении иностранных инвестиций для развития отрасли.
Касым-Жомарт Токаев кратко обозначил достижения нефтяной промышленности Казахстана. В частности, Президент сказал, что в нашей стране стало больше отечественных специалистов, овладевших современными технологиями и передовыми практиками в нефтяной сфере. По словам Главы государства, сегодня национальная компания «Казмунайгаз» успешно реализует крупные проекты с такими корпорациями, как Chevron, ExxonMobil, Shell, Лукойл, Eni, Total, CNPC и другими.
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на преемственности поколений казахстанских нефтяников. Он отметил значительный вклад в становление отрасли основоположника отечественной нефтяной промышленности Сафи Утебаева, имя которого было присвоено Атыраускому университету нефти и газа. Президент считает, что накопленный опыт и знания работников нефтегазовой сферы позволят провести серьезную отраслевую модернизацию, которая будет способствовать дальнейшему процветанию и улучшению жизни граждан.
В выступлении был обозначен ряд приоритетных задач, которые предстоит решать нефтяникам.
«Согласно стратегическому плану развития отрасли, к 2025 году добыча нефти должна превысить 100 млн. тонн в год, а газа – 77 млрд. кубометров в год. С этой целью разрабатывается программа масштабной геологической разведки на 2021-2025 годы. По оценкам экспертов, потенциальный ресурс Центрального и Северного Казахстана составляет порядка 18 млрд. тонн условного топлива при общем ресурсном потенциале Казахстана в 75 млрд. тонн», - отметил Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что Казахстан должен стать одним из лидеров по продаже готовых нефтепродуктов. По его словам, эта одна из ключевых задач Правительства на предстоящие годы. При этом Президент указал на необходимость внедрения инноваций, повышения экологичности процесса добычи и дальнейшей переработки сырья.
«К 2025 году предполагается обеспечить ежегодный устойчивый рост ВВП на уровне 5% и выше, это было сказано в ходе моего Послания народу Казахстана. В достижении этих целей большую роль будет играть нефтегазовый сектор страны», – заключил Глава государства.
https://bnews.kz/news/kazakhstan_dolzhen_stat_odnim_iz_liderov_po_prodazhe_gotovykh_nefteproduktov_-_tokaev/
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МишкаНаСевер 05.09.2019 в 23:20:35 # 730607