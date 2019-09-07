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Политика
Лукашенко сказал, что Маск подарил ему Tesla. Маск опроверг эти слова
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danilov 07 Сентября 2019 в 15:35:58
Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск опроверг слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он якобы подарил белорусскому лидеру электромобиль Tesla. На вопрос пользователя Twitter, действительно ли он сделал Лукашенко такой подарок, Маск отметил: "О нет".



Лукашенко рассказал о якобы подаренном ему Маском электромобиле 2 сентября во время урока в средней школе №93 в Минске.

"У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, "слушай, он у вас на двухколесном ездит". Есть самый любимый мотоцикл мой — наш, минский делает завод — хорошая штука. Конечно, он не летит 180, как Tesla, но очень приятно", — рассказал школьникам президент Беларуси.

На просьбу DW прокомментировать происхождение автомобиля глава пресс-службы администрации президента Беларуси Виталий Краснобаев пообещал узнать детали и дать ответ в понедельник.
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  shlenchak 07.09.2019 в 21:50:38   # 730669
П-3.14здабол
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  alpha_portal 07.09.2019 в 22:54:36   # 730674
Цитата: shlenchak от 07.09.2019 15:50:38
П-3.14здабол

да пох. главное народ здоровый и не ест гадость. Я лично уважаю Белоруссию и Лукашенко
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  DITRX 07.09.2019 в 23:26:34   # 730678
Интересно а что Лукашенко подарил Маску ? Комбайн Белорус ???
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