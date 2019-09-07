Лукашенко сказал, что Маск подарил ему Tesla. Маск опроверг эти слова

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danilov 07 Сентября 2019 в 15:35:58
Лукашенко рассказал о якобы подаренном ему Маском электромобиле 2 сентября во время урока в средней школе №93 в Минске.
"У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, "слушай, он у вас на двухколесном ездит". Есть самый любимый мотоцикл мой — наш, минский делает завод — хорошая штука. Конечно, он не летит 180, как Tesla, но очень приятно", — рассказал школьникам президент Беларуси.
На просьбу DW прокомментировать происхождение автомобиля глава пресс-службы администрации президента Беларуси Виталий Краснобаев пообещал узнать детали и дать ответ в понедельник.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 07.09.2019 в 22:54:36 # 730674
Цитата: shlenchak от 07.09.2019 15:50:38
П-3.14здабол
П-3.14здабол
да пох. главное народ здоровый и не ест гадость. Я лично уважаю Белоруссию и Лукашенко