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Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
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danilov 11 Сентября 2019 в 22:00:46
БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении". "Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы", - сказала Меркель. "Здесь нужен более значительный вклад Европы", - подчеркнула Меркель.

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6873123/amp
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