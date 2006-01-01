Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

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danilov 11 Сентября 2019 в 22:00:46
По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении". "Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы", - сказала Меркель. "Здесь нужен более значительный вклад Европы", - подчеркнула Меркель.
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6873123/amp
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