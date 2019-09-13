Утративший доверие Габидулла Абдрахимов стал советником премьер-министра

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danilov 13 Сентября 2019 в 20:29:08
"Распоряжением премьер-министра Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич назначен советником премьер-министра Республики Казахстан", - отмечается на сайте.
Абдрахимов родился в 1975 году. Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в немецкой высшей школе государственного управления по программе "Болашак", магистр государственного администрирования.
В различные годы возглавлял агентство по делам государственной службы, агентство по защите конкуренции. Занимал должности заместителя руководителя Администрации президента, руководителя канцелярии премьер-министра, секретаря партии Nur Otan. В 2015-2017 годы, а также в 2018-2019 годы работал акимом Шымкента.
Отставка Абдрахимова
Габидуллу Абдрахимова освободили от должности акима Шымкента 30 июля. Это случилось после бурного обсуждения поведения Абдрахимова в социальных сетях. Будучи акимом, он съездил в командировку в Лондон и передавал соотечественникам привет.
Руководитель администрации президента Крымбек Кушербаев назвал поведение Габидуллы Абдрахимова подрывающим доверие к власти (при этом Кушербаев не уточнял, о каком именно случае идет речь).
Он заявлял, что "кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан".
https://ru.sputniknews.kz/politics/20190913/11517162/gabidulla-abdrakhimov-naznachenie.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Интересно , по чём нынче доверие ? .
Цитата: KAN13 от 13.09.2019 14:37:04
Интересно , по чём нынче доверие ? .
Интересно , по чём нынче доверие ? .
Не доросли еще видимо- по другому рылом не вышли.А вопросы будут задавать вам и в другом месте.
southman33 14.09.2019 в 00:36:48 # 730997
Цитата: КЕДЫ от 13.09.2019 16:41:29
Боже как же он красив.
Боже как же он красив.
KapitanNemo 14.09.2019 в 02:10:16 # 730999