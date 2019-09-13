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Политика
Утративший доверие Габидулла Абдрахимов стал советником премьер-министра
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danilov 13 Сентября 2019 в 20:29:08
НУР-СУЛТАН, 13 сен — Sputnik. Бывший аким Шымкента Габидулла Абдрахимов стал советником премьер-министра. Об этом сообщается на сайте правительства Казахстана.



"Распоряжением премьер-министра Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич назначен советником премьер-министра Республики Казахстан", - отмечается на сайте.

Абдрахимов родился в 1975 году. Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в немецкой высшей школе государственного управления по программе "Болашак", магистр государственного администрирования.

В различные годы возглавлял агентство по делам государственной службы, агентство по защите конкуренции. Занимал должности заместителя руководителя Администрации президента, руководителя канцелярии премьер-министра, секретаря партии Nur Otan. В 2015-2017 годы, а также в 2018-2019 годы работал акимом Шымкента.

Отставка Абдрахимова
Габидуллу Абдрахимова освободили от должности акима Шымкента 30 июля. Это случилось после бурного обсуждения поведения Абдрахимова в социальных сетях. Будучи акимом, он съездил в командировку в Лондон и передавал соотечественникам привет.

Руководитель администрации президента Крымбек Кушербаев назвал поведение Габидуллы Абдрахимова подрывающим доверие к власти (при этом Кушербаев не уточнял, о каком именно случае идет речь).

Он заявлял, что "кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан".

https://ru.sputniknews.kz/politics/20190913/11517162/gabidulla-abdrakhimov-naznachenie.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 13.09.2019 в 20:37:04   # 730984

Интересно , по чём нынче доверие ? .
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  Маке0912 13.09.2019 в 21:04:15   # 730986
Будет советовать премьер министру Мамину как в Лондоне отдыхать.
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  DuMoH 13.09.2019 в 21:31:15   # 730988
со скандалом у нас уходят только на повышение
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  Рамзес 13.09.2019 в 22:13:12   # 730991
Цитата: KAN13 от 13.09.2019 14:37:04

Интересно , по чём нынче доверие ? .

Не доросли еще видимо- по другому рылом не вышли.А вопросы будут задавать вам и в другом месте.
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  КЕДЫ 13.09.2019 в 22:41:29   # 730993
Боже как же он красив.
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  southman33 14.09.2019 в 00:36:48   # 730997
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  Dior 14.09.2019 в 01:27:17   # 730998
Не удивлюсь если через десяток лет президентом станет
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  KapitanNemo 14.09.2019 в 02:10:16   # 730999
Вообщем дали понять в какой стране живем.
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