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Политика
В Казахстане сменился госсекретарь
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danilov 19 Сентября 2019 в 10:52:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 19.09.2019 в 11:13:35   # 731365
что же теперь будет?
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  GoodZone 19.09.2019 в 11:42:47   # 731369
Шарики-малики продолжаются... могу сказать одно, мы от этого точно не выиграли, да и не проиграли наверное... У них там своя вечеринка...
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  KAN13 19.09.2019 в 12:32:03   # 731378

Я в недоумении , как жить дальше ? .
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