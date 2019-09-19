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В Казахстане сменился госсекретарь
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danilov 19 Сентября 2019 в 10:52:23
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arhar
19.09.2019 в 11:13:35
# 731365
что же теперь будет?
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GoodZone
19.09.2019 в 11:42:47
# 731369
Шарики-малики продолжаются... могу сказать одно, мы от этого точно не выиграли, да и не проиграли наверное... У них там своя вечеринка...
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KAN13
19.09.2019 в 12:32:03
# 731378
Я в недоумении , как жить дальше ? .
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