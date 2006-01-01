Трамп: Будущее не принадлежит глобалистам!

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Сентября 2019 в 10:00:53
- Будущее не принадлежит глобалистам, будущее принадлежит патриотам.
- Сегодня я обращаюсь к тем активистам открытых границ, которые скрываются в риторике социальной справедливости: ваша политика не только справедлива. Ваша политика жестока и зла.
- По всему миру мы посылаем ясный сигнал: цели Америки долговременные, цель Америки — гармония, цель Америки — не продолжать эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются.
- будущее не за глобализмом, а за суверенитетом и независимостью стран.
Комментарии, по рейтингу, по дате