Выступление Токаева в ООН

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danilov 25 Сентября 2019 в 10:36:11
В своей речи Глава государства выразил обеспокоенность рядом глобальных тенденций, угрожающих устойчивому мировому развитию. "У нас есть полные основания для беспокойства в отношении сегодняшних геополитических и геоэкономических изменений. Такая ситуация, очевидно, станет сложным испытанием для наших совместных действий по реализации повестки дня до 2030 года", - сказал Токаев.
По его мнению, одной из тенденций тревожной новой глобальной реальности является рост неурегулированных конфликтов и напряженность в различных регионах мира. "Это оживило старые линии раскола и породило новые. Мировые державы стоят на грани полномасштабного военного сопротивления", - подчеркнул Президент Казахстана.
По словам Токаева, мы все страдаем от дефицита доверия между глобальными и региональными действующими лицами. "Это приводит к эрозии существующей архитектуры безопасности и контроля над вооружениями, что порождает новую гонку вооружений. Эти вызовы усугубляются санкциями, торговыми войнами, интенсивным противостоянием в космосе, кибертехнологиях и в области искусственного интеллекта. Все это - тревожные грани усугубляющегося фундаментального кризиса", - отметил Токаев.
Также среди других угроз мировой стабильности Токаев назвал расширяющееся социальное, экономическое и технологическое неравенство, растущее неравенство между севером и югом, глобальный кризис задолженности, протекционизм и деградацию окружающей среды.
"На фоне такой сложной обстановки Казахстан твердо выступает за всеохватное устойчивое развитие, всеобъемлющий диалог и усилия в пользу мира", - подчеркнул Токаев.
Президент Казахстана также выступил за полную ликвидацию ядерного оружия. "Мы твердо убеждены в том, что ядерное оружие - это больше не достояние, а угроза глобальному миру и стабильности. К сожалению, некоторые страны по-прежнему в своих стратегических и оборонных расчетах опираются на ядерный арсенал, что заставляет их противников рассмотреть возможности ассиметричного ответа", - заявил Глава государства.
Токаев напомнил о достижениях, которых удалось добиться при Первом Президенте Казахстана - Елбасы Нурсултане Назарбаеве. "Мы хотим показать пример. И под мощным руководством Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева Казахстан закрыл Семипалатинский ядерный полигон и добровольно отказался от четвертого по величине ядерного арсенала в мире. Эти решения стали первым шагом на нашем успешном и длительном пути в направлении глобального лидерства в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия", - отметил он.
По его словам, "мы все должны твердо выступать за Всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия, в качестве дорожной карты к более безопасному будущему". "Мы также настроены на усиление сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия, и за создание новых таких зон. Казахстан убежден, текущие вопросы по Совместному комплексному плану действий по Ирану и денуклеаризации Корейского полуострова должны решаться только политическим решением с учетом интересов и мнений друг друга", - заявил Глава государства.
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