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Политика
Начата процедура импичмента Трампа
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danilov 25 Сентября 2019 в 14:35:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 25.09.2019 в 15:37:46   # 731953
Чтобы отстранить президента, нужно, чтобы 2/3 сенаторов согласились с обвинением. В противном случае президент остается в своем офисе.

Ранее в истории США три президента подвергались процедуре импичмента: Эндрю Джонсон в 1868 году, Ричард Никсон в 1974 году и Билл Клинтон в 1999 году. Джонсон и Клинтон были оправданы сенатом, а Никсон подал в отставку сам, не дожидаясь окончания процедуры.

Согласно большинству оценок, реальные шансы на успешный импичмент Трампа невелики, однако противники президента США смогут использовать процедуру для критики главы американского государства.
https://www.znak.com/2019-09-25/kak_ustroena_procedura_impichmenta_prezidenta_ssha
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