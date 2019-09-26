Киев не вернет Крым, этот вопрос закрыт раз и навсегда — Лукашенко

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danilov 27 Сентября 2019 в 09:13:58
"Консенсус в российском обществе: нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму.<...> Нет такой силы, которая против желания России, может это сделать". Это— территория уже России, как они считают или думают о ней. И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий. <...> Когда-то в спокойном ключе, когда изменится политика, может, новое поколение россиян будет у власти, — может быть."
По его мнению, даже если в России придут к власти люди, которые осуждают присоединение Крыма, они не вернут его Украине. "Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама", — добавил Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что возникновение ситуаций, подобных воссоединению Крыма с Россией, было бы невозможным, если бы после распада СССР Белоруссия и Украина не отказались от обладания ядерным оружием.
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