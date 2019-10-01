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Политика
Зеленский заявил, что Украина не будет публиковать свою версию стенограммы его разговора с Трампом
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danilov 01 Октября 2019 в 10:44:57
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская версия стенограммы его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом от 25 июля не будет опубликована. Об этом он сказал журналистам 30 сентября во время посещения учений Министерства внутренних дел Украины в селе Старое Киевской области, сообщает УНИАН.

На вопрос, планирует ли Офис президента опубликовать стенограмму, Зеленский ответил: "Мы с вами находимся на том уровне, когда мне кажется, что этого не нужно делать".

По его словам, публикация текста разговора в Штатах – "их дело".

"До президента я никогда не был дипломатом. Но таких разговоров в жизни уже было у меня очень много. И будет еще очень много. Есть некоторые тонкости, некоторые вещи, которые, мне кажется, неправильно даже обнародовать. Но вы видите: нет секретов", – добавил Зеленский.

https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-zayavil-chto-ukraina-ne-budet-publikovat-svoyu-versiyu-stenogrammy-ego-razgovora-s-trampom-1312186.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 01.10.2019 в 14:10:58   # 732449
Наверно, некоторые вещи было бы стыдно обнародовать - поэтому
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