Зеленский заявил, что Украина не будет публиковать свою версию стенограммы его разговора с Трампом

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danilov 01 Октября 2019 в 10:44:57
На вопрос, планирует ли Офис президента опубликовать стенограмму, Зеленский ответил: "Мы с вами находимся на том уровне, когда мне кажется, что этого не нужно делать".
По его словам, публикация текста разговора в Штатах – "их дело".
"До президента я никогда не был дипломатом. Но таких разговоров в жизни уже было у меня очень много. И будет еще очень много. Есть некоторые тонкости, некоторые вещи, которые, мне кажется, неправильно даже обнародовать. Но вы видите: нет секретов", – добавил Зеленский.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-zayavil-chto-ukraina-ne-budet-publikovat-svoyu-versiyu-stenogrammy-ego-razgovora-s-trampom-1312186.html