Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17

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danilov 02 Октября 2019 в 10:39:54
Парламент призывает правительство использовать все возможности для «полного расследования фактов» в отношении Украины. В частности, указывается на то, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над регионом, где велись боевые действия, пишет RTLnieuws.
Пока что правительство Нидерландов не предприняло никаких действий в отношении Украины, но палата представителей хочет сделать первый шаг.
На расследовании настаивают Партия христианских демократов (CDA) и Социалистическая партия (SP) при поддержке других политических сил.
«В отношении роли Украины отсутствует ясность, хотя эта страна должна была закрыть воздушное пространство», – заявил депутат парламента Михил ван Ниспен. По его словам, нужно провести дополнительное расследование, чтобы добиться истины и справедливости в этом вопросе.
Портал также указывает на опрос, проведенный в этом году среди родственников погибших. 87,5% из них заявили, что в конечном итоге Украина должна нести ответственность.
https://vz.ru/news/2019/10/1/1000740.html
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