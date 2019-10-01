ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о создании зоны свободной торговли

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danilov 02 Октября 2019 в 10:44:55
Подписание состоялось в присутствии лидеров стран ЕАЭС, а также премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.
Как в середине сентября заявляла министр по торговле евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, ЗСТ с Сингапуром будет иметь сложную форму и касаться не только торговли товарами, но и торговли услугами и инвестициями. "В результате этой специфики у нас будет пакет из семи разных соглашений. Мы подписываем 1 октября в Ереване первое из семи соглашений - единое соглашение о товарах. Дальше там будут двусторонние соглашения об услугах и инвестициях", - объясняла она. По ее словам, основной целью соглашений является упрощение процедур и снижение пошлин в тех товарных сегментах, по которым бизнес ЕАЭС хочет выходить на рынки третьих стран.Также было подписано рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром.
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