В России планируют изменить правила получения гражданства

Основной мотив получения второго гражданства не просто желание свободного передвижения, но и получение определенных материальных выгод (например, пенсионный расчет, пособие за рождение второго ребенка и т. д.).

Quote:А какое дело до этого Казахстану? Если Россия на это идет, так чего беспокоиться за "получение материальных выгод"? Я думаю причина в другом: КЗ боится что граждане начнут массово получать российское гражданство. Так , на всякий случай.