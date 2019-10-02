В России планируют изменить правила получения гражданства

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danilov 02 Октября 2019 в 15:15:07
Как пояснили в ведомстве, реализация миграционной политики в перспективе позволит отменить обязательное требование "отказа от иного гражданства".
Также планируется упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
https://ria.ru/20191001/1559319194.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
полно уже случаев когда народ на большое бабло ( по нашим меркам) попадал за двойное гражданство
Прежде чем принять гражданство другого государства, гражданин РК должен выйти из казахстанского гражданства. Гражданин обязан сообщить в течение 30 рабочих дней сообщить о факте приобретения иностранного гражданства и сдать паспорт и/или удостоверение личности Республики Казахстан в органы внутренних дел или загранучреждения Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Многие граждане пренебрегают установленными правилами и, используя различные способы, получают или сохраняют гражданство иностранного государства вместе с казахстанским. Однако органы внутренних дел проводят проверки, и в случае выявления наличия двойного гражданства регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан этих лиц. Если гражданин все же продолжает использовать документы, удостоверяющие личность после утраты гражданства РК, он будет привлечен к административной ответственности в размере 100 МРП согласно Кодексу РК "Об административных правонарушениях" статья 496 п.1.
Основной мотив получения второго гражданства не просто желание свободного передвижения, но и получение определенных материальных выгод (например, пенсионный расчет, пособие за рождение второго ребенка и т. д.).А какое дело до этого Казахстану? Если Россия на это идет, так чего беспокоиться за "получение материальных выгод"? Я думаю причина в другом: КЗ боится что граждане начнут массово получать российское гражданство. Так , на всякий случай.
Цитата: старик от 02.10.2019 13:01:35
Quote:
Quote:
Основной мотив получения второго гражданства не просто желание свободного передвижения, но и получение определенных материальных выгод (например, пенсионный расчет, пособие за рождение второго ребенка и т. д.).А какое дело до этого Казахстану? Если Россия на это идет, так чего беспокоиться за "получение материальных выгод"? Я думаю причина в другом: КЗ боится что граждане начнут массово получать российское гражданство. Так , на всякий случай.
разговор о совем другом, по большому счету Казахстану пох... что Россия вводит ( разрешает ) двойное гражданство, это их России внутренне дело
разговор о том что многие тут ( а вернее бывшие казахстанцы) хотели бы одной жопой на двух стулах сидеть и гр России получить и от гр Казахстана не отказываться
так вот наши ( Казахстан) входят в ряд стран где это " хитрожопная схема" не канает