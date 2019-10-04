- Ракеты не главное, главное инвестиции. - Саддам Хусейн тоже так думал

строитель 04.10.2019 в 11:51:50Казахстан не производит самолёты Су и танки Т-64. Но они летают и ползают у нас. Основная ликвидация нашего производства пришлась на 1993-1995 годы, сразу после вывоза ЯО в РФ. Надо было проявить хитрость, договориться о обновлении с другими ядерными странами, и мы могли вести независимую политику, жить намного лучше и быть примером для других стран