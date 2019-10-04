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Политика
- Ракеты не главное, главное инвестиции. - Саддам Хусейн тоже так думал
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danilov 04 Октября 2019 в 10:06:08
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  ss720 04.10.2019 в 11:21:21   # 732682
подъебал
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  bolatbol 04.10.2019 в 11:29:30   # 732683
Токаев много и красиво говорит, но все это чушь. Путин краток и точен. Казахи не хуже американцев, англичан, русских. Но, не имея реальной силы на политической арене, Казахстан каждый раз заглядывает собеседнику в рот и соглашается на все условия. А была возможность сохранить ядерное оружие, на основе его наличия не допустить диктата США и сохранить собственное производство, пополнявшее бюджет на миллионы долларов
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  строитель 04.10.2019 в 11:51:50   # 732685
bolatbol 04.10.2019 в 11:29:30 # 732683

«....А была возможность сохранить ядерное оружие, ..»
Позвольте не согласиться. Никогда у Казахской ССР не было возможности «сохранить ЯО» ибо она его не имела. Да, на территории КАЗ ССР оно было размещено (как впрочем и на территории других республик) но это не значит что была возможность его производить и обновлять.
Была возможность у Украины, но слава богу не срослось у них
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  bolatbol 04.10.2019 в 12:14:08   # 732689
строитель 04.10.2019 в 11:51:50
Казахстан не производит самолёты Су и танки Т-64. Но они летают и ползают у нас. Основная ликвидация нашего производства пришлась на 1993-1995 годы, сразу после вывоза ЯО в РФ. Надо было проявить хитрость, договориться о обновлении с другими ядерными странами, и мы могли вести независимую политику, жить намного лучше и быть примером для других стран
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  строитель 04.10.2019 в 12:37:41   # 732691
«....Надо было проявить хитрость, договориться ....»

Я думаю что в этом вопросе «чимкентские варианты» не прокатывают никак
Кстати договор о котором вы говорите между РФ и КЗ действует и за Вас в случае чего впрягутся по полной. Уж если за далекую Сирию и Венисуэллу пыхтим
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  arhar 04.10.2019 в 13:01:46   # 732694
не было никакой возможности, решали этот вопрос другие...
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  SouthJoker 04.10.2019 в 13:24:57   # 732696
Цитата: bolatbol от 04.10.2019 06:14:08
строитель 04.10.2019 в 11:51:50
Казахстан не производит самолёты Су и танки Т-64. Но они летают и ползают у нас. Основная ликвидация нашего производства пришлась на 1993-1995 годы, сразу после вывоза ЯО в РФ. Надо было проявить хитрость, договориться о обновлении с другими ядерными странами, и мы могли вести независимую политику, жить намного лучше и быть примером для других стран

Это было экономический нецелесообразно. Считаю правительство правильно решило.
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  bolatbol 04.10.2019 в 14:00:27   # 732701
строитель 04.10.2019 в 12:37
Откуда ЯО в Китае, Индии, Пакистане, КНДР? Каким то образом приобрели технологии. Точно так же можно было у нас. В 1993 году, когда под нажимом США ликвидировались гос. предприятия, в случае отказа Казахстан разбомбили бы как Югославию, Ливию, Ирак. А Ельцин бы даже не оторвался от рюмки. КНДР, под многолетними санкциями, без нефти живёт лучше нас, потому что не позволяет управлять собой.
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  строитель 04.10.2019 в 14:05:37   # 732702
«....Каким то образом приобрели технологии. Точно так же можно было у нас.....»
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  alpha_portal 04.10.2019 в 14:54:00   # 732704
Политологи блин
Что было, то было. Надо думать, что теперь с этим всем делать? Как избавится от паразитов в правительстве и задействовать настоящих патриотов, которым не безразлична судьба народа.
Нужно ломать стереотипы.
Пока каждый гражданин не осознает свою важность в жизни государства и не начнет исправлять, то что натворили мы! Пока каждый не поймет что закон это гражданин а не чиновник возлегающий в купленом кресле. Пока каждый не возмет рабочий инструмент в руки(камеру), ничего не изменится. Когда говорит один - его не слышно. Когда говорят милионы - эти голоса не могут быть услышаны.
Закон - это мы! Мы в праве изменить его, если он нам не нравится.
Остальное - ерунда.
И не нужно выходить на улицы и устраивать демонстрации - это уже не работает.
Достаточно завалить видеообращениями интернет. И это будет народное волеизъявление.
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