Токаев заявил, что Россия «должна играть ведущую роль» в Центральной Азии

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danilov 04 Октября 2019 в 17:27:31
«Именно к этому региону прикованы интересы ведущих государств мира. Здесь Россия, на мой взгляд, должна играть ведущую роль. Потому что исторически Центральная Азия являлась частью Российской империи. Вполне естественно долговременное присутствие Российской Федерации, будь это политика, или экономика, в этом регионе», - заявил Токаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 04.10.2019 13:16:56Старый давай перечисляй по порядку в чем и где Россия играет ведущую роль в ЦА. Конечно очень этого хотелось бы и мне тоже. Но, но уже совсем не так.
Россия и без заявлений Токаева играет ведущую роль в Центральной Азии.
Россия и без заявлений Токаева играет ведущую роль в Центральной Азии.
Цитата: Walter от 04.10.2019 12:47:16
Чем нынешняя Россия может помочь Казахстану. Сама ели ели ....
Чем нынешняя Россия может помочь Казахстану. Сама ели ели ....
Ответ на твой вопрос можно увидеть в сравнении Байконур и прилежащий к его территории Торетам. Который живет за счет движухи и бабла с Байконура. Не будет Байконура, Торетам загнется. Понимаешь кого я Байконуром назвал, а кого Торетамом?
Цитата: DITRX от 04.10.2019 16:18:21
Что бы до то было. Он бы ещё вспомнил что Казахстан как и вся центральная Азия да и часть Европы была под управлением Магнолии (Чингисхана). Зачем оглядываться на прошлое лучше смотреть вперёд в будущее.
Что бы до то было. Он бы ещё вспомнил что Казахстан как и вся центральная Азия да и часть Европы была под управлением Магнолии (Чингисхана). Зачем оглядываться на прошлое лучше смотреть вперёд в будущее.
А с кем идти вперед? С США, РФ, КНР? Чтобы понять надо знать историю. США на протяжении 250 лет граюители. КНР очень далека по культуре, с ними кочевники всегда воевали. За время правления монголов Казахстан никак не развивался, как пасди скот так и пасли. После присоединения к России получили защиту от джунгар и узбеков, отвоевали Чимкент и Туркестан, построили города и дороги. За 79 лет советской власти из кочевников превратились в индустриально- сельскохозяйственную страну
Цитата: Walter от 04.10.2019 12:47:16
Чем нынешняя Россия может помочь Казахстану. Сама ели ели ....
Чем нынешняя Россия может помочь Казахстану. Сама ели ели ....
Хотя бы тем что там учатся многие граждане и гражданки Казахстана, опять же оружие, самолеты вертолеты и машины Лада Калина, ну и по мелочи там спутник в небо пульнуть, по нефтянке железки, ученые и спецы к нам едут, подлечить кого и т.д много тем есть где рука Москвы играет ощутимую роль в экономике Казахстана