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Политика
Токаев заявил, что Россия «должна играть ведущую роль» в Центральной Азии
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danilov 04 Октября 2019 в 17:27:31
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» напомнил, что Центральная Азия была частью Российской империи.

«Именно к этому региону прикованы интересы ведущих государств мира. Здесь Россия, на мой взгляд, должна играть ведущую роль. Потому что исторически Центральная Азия являлась частью Российской империи. Вполне естественно долговременное присутствие Российской Федерации, будь это политика, или экономика, в этом регионе», - заявил Токаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 04.10.2019 в 17:54:15   # 732718
Бли мне все больше и больше нравится Токаев
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  bolatbol 04.10.2019 в 18:39:26   # 732720
Нас спасет СССР 2.
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  Walter 04.10.2019 в 18:47:16   # 732721
Чем нынешняя Россия может помочь Казахстану. Сама ели ели ....
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  старик 04.10.2019 в 19:16:56   # 732725
Россия и без заявлений Токаева играет ведущую роль в Центральной Азии.
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  arhar 04.10.2019 в 19:47:55   # 732730
на словах может быть, а на деле чайна заходит все глубже и глубже. есть мнение, что первые разногласия россии и китая возникнут как раз из-за центральной азии. будем посмотреть...
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  Templar 04.10.2019 в 21:51:15   # 732735
Гладко так зашел, без смазки.
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  DITRX 04.10.2019 в 22:18:21   # 732737
Что бы до то было. Он бы ещё вспомнил что Казахстан как и вся центральная Азия да и часть Европы была под управлением Магнолии (Чингисхана). Зачем оглядываться на прошлое лучше смотреть вперёд в будущее.
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  Walter 04.10.2019 в 22:49:13   # 732741
Цитата: старик от 04.10.2019 13:16:56
Россия и без заявлений Токаева играет ведущую роль в Центральной Азии.
Старый давай перечисляй по порядку в чем и где Россия играет ведущую роль в ЦА. Конечно очень этого хотелось бы и мне тоже. Но, но уже совсем не так.
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  Dior 04.10.2019 в 22:49:34   # 732742
Цитата: Walter от 04.10.2019 12:47:16
Чем нынешняя Россия может помочь Казахстану. Сама ели ели ....

Ответ на твой вопрос можно увидеть в сравнении Байконур и прилежащий к его территории Торетам. Который живет за счет движухи и бабла с Байконура. Не будет Байконура, Торетам загнется. Понимаешь кого я Байконуром назвал, а кого Торетамом?
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  bolatbol 04.10.2019 в 22:58:22   # 732744
Цитата: DITRX от 04.10.2019 16:18:21
Что бы до то было. Он бы ещё вспомнил что Казахстан как и вся центральная Азия да и часть Европы была под управлением Магнолии (Чингисхана). Зачем оглядываться на прошлое лучше смотреть вперёд в будущее.

А с кем идти вперед? С США, РФ, КНР? Чтобы понять надо знать историю. США на протяжении 250 лет граюители. КНР очень далека по культуре, с ними кочевники всегда воевали. За время правления монголов Казахстан никак не развивался, как пасди скот так и пасли. После присоединения к России получили защиту от джунгар и узбеков, отвоевали Чимкент и Туркестан, построили города и дороги. За 79 лет советской власти из кочевников превратились в индустриально- сельскохозяйственную страну
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  Skype 04.10.2019 в 23:23:08   # 732745
Цитата: Walter от 04.10.2019 12:47:16
Чем нынешняя Россия может помочь Казахстану. Сама ели ели ....


Хотя бы тем что там учатся многие граждане и гражданки Казахстана, опять же оружие, самолеты вертолеты и машины Лада Калина, ну и по мелочи там спутник в небо пульнуть, по нефтянке железки, ученые и спецы к нам едут, подлечить кого и т.д много тем есть где рука Москвы играет ощутимую роль в экономике Казахстана
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  старик 05.10.2019 в 00:06:18   # 732747
Walter Нравится Вам это или не нравится, но это объективная реальность! Перечислять? Даже не буду утруждать себя перечислением очевидного! Одного обладания ядерным оружием и мощной армией достаточно , чтобы быть центром , к которому стремятся страны Азии. Да, Америка наверное сильнее, но она далеко за океаном, и хотела бы влиять на ситуацию, да не получается. Получается только устраивать цветные революции. Вы ,думаю, неглупый человек, и сможете сами перечислить все доводы самому себе. Это в том случае, если быть объективным, а если просто из ненависти к России, то конечно Вы найдете тысячи причин чтобы убедить себя в обратном. Но это уже будет по-украински.
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