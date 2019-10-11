Украина не обслуживающий персонал для США — Зеленский

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danilov 11 Октября 2019 в 09:07:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
Беня Ладен 11.10.2019 в 09:50:30 # 733159
Из них 430 млрд выплаты по долгам.
А экономика цепляет и политику, в том числе и внешнюю. Единственное, на что уповают обычно власти Украины, упрашивая дать еще денег, так это на то, что в масштабах богатых МВФ, ЕС и США долги Украины не столь уж крупные. Тем не менее, поддержание на плаву такого бесперспективного должника, как Украина, для западных стран является уже скорее политическим вопросом.
Украина — отнюдь не нефтеносная Венесуэла или Ливия, интерес к ней обусловлен лишь ее противостоянием с РФ. Иными словами, денег будут подбрасывать на перекредитование и реструктуризацию долга ровно до тех пор, пока Киев будет проводить антироссийскую политику, наращивая при этом сумму долга с каждым годом.
А попутно олигархат и прочие у власти будут набивать карманы, как в последний раз.
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Вовочка сидит на уроке и все время говорит своей соседке Маше:
— Маша-дура, Маша-дура, Маша-дура!
Учительница, услышав это, выгоняет Вовочку из класса и говорит:
— Иди и подумай! Потом зайдешь, повторишь три раза Маша не дура и извинишься.
Вовочка выходит из класса, заходит обратно и говорит:
— Маша не дура. Маша не дура? Маша не дура? Ну, извините...
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Украина не обслуживающий персонал для США? Ну, извините...
Вот и результат - прозвище "Моника Зеленски".