 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Украина не обслуживающий персонал для США — Зеленский
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Октября 2019 в 09:07:04
"При всем уважении до США, мы - не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их. Я думаю, что наша независимость в вашем вопросе (о выборах - ред.) только укрепит наши отношения. Мы не выбираем ту или иную сторону в этом вопросе, мы не имеем на это никакого законодательного права. Мы не имеем права влиять на любые выборы в любой стране", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Беня Ладен 11.10.2019 в 09:50:30   # 733159
поощрить (1) | покарать
  ЛиКа 11.10.2019 в 10:02:14   # 733160
"Ай, Моська! знать она сильна...."))
поощрить | покарать
  андремас 11.10.2019 в 10:04:12   # 733161
Бюджет Украины ~1трлн
Из них 430 млрд выплаты по долгам.
А экономика цепляет и политику, в том числе и внешнюю. Единственное, на что уповают обычно власти Украины, упрашивая дать еще денег, так это на то, что в масштабах богатых МВФ, ЕС и США долги Украины не столь уж крупные. Тем не менее, поддержание на плаву такого бесперспективного должника, как Украина, для западных стран является уже скорее политическим вопросом.

Украина — отнюдь не нефтеносная Венесуэла или Ливия, интерес к ней обусловлен лишь ее противостоянием с РФ. Иными словами, денег будут подбрасывать на перекредитование и реструктуризацию долга ровно до тех пор, пока Киев будет проводить антироссийскую политику, наращивая при этом сумму долга с каждым годом.
А попутно олигархат и прочие у власти будут набивать карманы, как в последний раз.

поощрить (1) | покарать
  GoodZone 11.10.2019 в 11:09:34   # 733166
Мне это старый анекдот напомнило:
------
Вовочка сидит на уроке и все время говорит своей соседке Маше:
— Маша-дура, Маша-дура, Маша-дура!
Учительница, услышав это, выгоняет Вовочку из класса и говорит:
— Иди и подумай! Потом зайдешь, повторишь три раза Маша не дура и извинишься.
Вовочка выходит из класса, заходит обратно и говорит:
— Маша не дура. Маша не дура? Маша не дура? Ну, извините...
------
Украина не обслуживающий персонал для США? Ну, извините...
поощрить | покарать
  Hairless 11.10.2019 в 13:36:29   # 733179
Мне даже как-то жалко Зеленского. Сдается мне, он искренне желает что-то полезное сделать для своей страны на посту президента, вот только перестроить систему управления государством так, чтобы она работала для граждан - IMHO, практически нереально.
Вот и результат - прозвище "Моника Зеленски".
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь