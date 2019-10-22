Министр встретился с учительницей из Кокшетау Алией Ахетовой

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Октября 2019 в 14:12:52
"Мы встретились, поговорили достаточно подробно. Состоялся хороший диалог. Мы намерены и дальше такую работу проводить. По ряду поднимаемых вопросов уже приняты МОНом (решения. - Прим.). Поднимался вопрос о том, что при допуске на национальный квалификационный тест учителей проводят через металлоискатели, используют ручные металлоискатели, были вопросы и по апелляции, качеству вопросов. На августовском совещании мы уже говорили, что система будет меняться. Часть поднимаемых вопросов де-факто решены", - сказал Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции.
Журналисты поинтересовались, не будет ли после данного видео на учителя оказываться давление.
"Меня очень радует, что педагоги активны. Я не могу сказать, что активные педагоги испытывают какие-то неудобства на работе в связи с гражданской позицией. В данном случае я могу с уверенностью сказать, что такой ситуации не существует. Там все с пониманием относятся к ней, к ситуации, и в этом ничего такого нет. При встречах с коллегами очень много бывает точек зрения, бывает, даже активнее, чем вы увидели в этом ролике. Ни одно решение мы не принимаем в тиши кабинетов, приглашаем всех коллег к обсуждению", - заявил Аймагамбетов.
Интервью учителя истории Алии Ахетовой из Кокшетау появилось в YouTube 3 октября. В нем преподаватель критически высказалась об обновленной учебной программе. "Страх, тревога, стресс, заведомое ожидание отрицательного результата - это те чувства, которые появились лично у меня в связи с так называемой обновленкой", - заявила Ахетова.
Также преподаватель высказалась о борьбе с коррупцией, системах СОЧ и СОР. Алия Ахетова заявила, что реального повышения зарплаты для учителей нет. "Учителя едят в долг в столовой! Вот он, наш статус", - сказала женщина в ходе интервью.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministr-vstretilsya-uchitelnitsey-kokshetau-aliey-ahetovoy-382076/
Комментарии, по рейтингу, по дате