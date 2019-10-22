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Политика
Зеленский - Назарбаеву: Мы поддерживали территориальную целостность РК. Хотелось бы, чтобы Казахстан тоже поддержал Украину
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danilov 22 Октября 2019 в 16:03:13
Во вторник, 22 октября, в Токио Первый Президент РК – Елбасы встретился с президентом Украины



Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев во время визита в Японию встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Казинформ.

- Вы впервые из всех президентов избрались с таким доверием – 70 с лишним процентов. У вас есть все возможности осуществить то, что вы хотели. В чем я вам желаю успехов, - обратился Нурсултан Назарбаев к украинскому лидеру.

В свою очередь, президент Украины отметил важность сотрудничества двух государств.

- Я господина Касым-Жомарта Токаева приглашал посетить Украину, в Нью-Йорке была возможность познакомиться. Пользуясь случаем, тоже приглашаю Вас, приезжайте обязательно. Мы как Украина, всегда поддерживаем Республику Казахстан. Поддерживали вашу территориальную целостность, суверенитет официально и открыто. Со своей стороны очень хотели бы, чтобы Республика Казахстан тоже поддержала Украину, - отметил Владимир Зеленский.

В ходе своего визита Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито.

http://lenta.inform.kz/ru/nursultan-nazarbaev-vstretilsya-s-vladimirom-zelenskim-v-yaponii_a3577817
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 22.10.2019 в 18:04:35   # 733870
А что у нас последние 25 лет были проблемы с территориальной целостностью территории РК?
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  Wolfkz 22.10.2019 в 19:39:37   # 733877
Цитата: Lokki от 22.10.2019 12:04:35
А что у нас последние 25 лет были проблемы с территориальной целостностью территории РК?

Ну после Грузии и Украины осадок то остался
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  строитель 22.10.2019 в 19:40:06   # 733878
Цитата: Lokki от 22.10.2019 12:04:35
А что у нас последние 25 лет были проблемы с территориальной целостностью территории РК?

Опередил.
Заебала уже эта страна-ошибка истории и географии
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  старик 22.10.2019 в 20:19:42   # 733890
Quote:
- Вы впервые из всех президентов избрались с таким доверием – 70 с лишним процентов.
Да нам известны и более высокие цифры.
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