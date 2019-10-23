Назарбаева: Необходим паритет в сроках пребывания казахстанцев в РФ и россиян в РК

Паритет должен быть! Но! Что можно делать в КЗ или РФ более 90 дней ????Если вы работаете, то у вас должен быть трудовой договор и вас эта норма (о 90 днях) не касается. Если учитесь, тоже не касается. Так что вопрос, что делать больше 90 дней?