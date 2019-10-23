Назарбаева: Необходим паритет в сроках пребывания казахстанцев в РФ и россиян в РК

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Октября 2019 в 12:01:23
Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева обсудила в Москве сроки пребывания казахстанцев в России, передаёт "Интерфакс-Казахстан".
"Граждане Казахстана могут находиться в РФ 90 дней, а потом они должны выехать. И снова могут заехать только через следующие 90 дней. Граждане России, въезжая на территорию Казахстана, могут находиться 90 дней, выехать из страны и в тот же день снова заехать и пребывать там следующие 90 дней", – отметила Назарбаева на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
По её словам, уже несколько лет у двух стран отсутствует паритет в вопросе пребывания казахстанских граждан в России и российских граждан в Казахстане.
"Всё более интенсивный идёт поток граждан, которые по разным причинам приезжают в РФ и хотели бы здесь активно заниматься самой разнообразной деятельностью – от бизнеса до образования. И мы бы хотели просить у вас содействия в решении этого вопроса, что значительно облегчило бы жизнь нашим гражданам", – сказала Назарбаева.
Этот вопрос на сегодняшний день находится на рассмотрении российской стороны, отметила сенатор.
С 22 октября председатель Сената Парламента РК находится с официальным визитом в столице России.
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 23.10.2019 в 12:54:53 # 733920
Если вы работаете, то у вас должен быть трудовой договор и вас эта норма (о 90 днях) не касается. Если учитесь, тоже не касается. Так что вопрос, что делать больше 90 дней?
Цитата: строитель от 23.10.2019 07:06:19к детям приехать, за внуками присматривать, или ухаживать за пожилыми , больными родственниками, например.
Паритет должен быть! Но! Что можно делать в КЗ или РФ более 90 дней ????
Если вы работаете, то у вас должен быть трудовой договор и вас эта норма (о 90 днях) не касается. Если учитесь, тоже не касается. Так что вопрос, что делать больше 90 дней?
Паритет должен быть! Но! Что можно делать в КЗ или РФ более 90 дней ????
Если вы работаете, то у вас должен быть трудовой договор и вас эта норма (о 90 днях) не касается. Если учитесь, тоже не касается. Так что вопрос, что делать больше 90 дней?
Цитата: Софруджу от 23.10.2019 07:31:18
Фигня полная. В России точно так же. Можно выехать и тут же назад въехать на 90 дней. У меня так делает больше десятка знакомых, которые с казахстанским гражданством живут в России. В основном, нянчат внуков
Фигня полная. В России точно так же. Можно выехать и тут же назад въехать на 90 дней. У меня так делает больше десятка знакомых, которые с казахстанским гражданством живут в России. В основном, нянчат внуков
Все зависит от региона, в целом считают дни и видят нарушения. Проблема на самом деле имеет место быть, она касается именно когда родители приезжают и тупо вынуждены придерживаться правил.
Цитата: Софруджу от 23.10.2019 07:31:18Знакомые рассказывали, что даже на Казахстанскую границу не ходили... дойдут до нейтральной полосы покурят и назад в Россию )) пока гражданство не получили
В России точно так же. Можно выехать и тут же назад въехать на 90 дней.
В России точно так же. Можно выехать и тут же назад въехать на 90 дней.
Антибиотик 23.10.2019 в 14:21:39 # 733931
Это что за пиз**жь? заехать только через следующие 90 дней! Пересек границу и обратно вернулся без проблем, всегда так было!
Но руководство минобразования рк с своими реформами и сменами алфавитов семимильными шагами решит эту проблему (миграцию между рк и рф)
Просто все кто не видит себя в этой бредовой системе тихо соберут остатки и уедут навсегда
Цитата: shy_ric от 23.10.2019 08:10:29
Цитата: Софруджу от 23.10.2019 07:31:18Знакомые рассказывали, что даже на Казахстанскую границу не ходили... дойдут до нейтральной полосы покурят и назад в Россию )) пока гражданство не получили
В России точно так же. Можно выехать и тут же назад въехать на 90 дней.
В России точно так же. Можно выехать и тут же назад въехать на 90 дней.
Так же делал, с Алматы в Бишкек, с КЗ вышел, покурил на мосту через Чу, и обратно, но сейчас поставили клетки коридоры, пока до Киргизии не дойдешь, не свернешь...
По сути темы: товарищ постоянно нарушает сроки в РФ,живет можно сказать, ездит в КЗ раза два три в год, к родителям, даже регистрироваться не ходит, и никаких вопросов, за казахстанцами там никто не следит, не выехал, да и хай с тобой.другое дело- КЗ, где если профукал сроки, то лови сразу привет от судьи, не зарегистрировался - тоже самое, а с регистрацией вообще отдельная песня...Правда, если у тебя проблемы с доками, едешь в Кордай, подходишь к погранцам и за пять тысяч спокойно выходишь, только на розыск глянут, и всё..