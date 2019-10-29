Запрещаю заниматься проектом "Кок-Жайлау" - Токаев
danilov 29 Октября 2019 в 12:21:51
На заседании в рамках рабочего визита в Алматы Президент назвал планы по строительству курорта проблемой.
"Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом. То есть строительство горнолыжного курорта на Кок-Жайлау. Нам он не нужен", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
"Тем более против него выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность", - дополнил он.