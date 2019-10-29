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Политика
Запрещаю заниматься проектом "Кок-Жайлау" - Токаев
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danilov 29 Октября 2019 в 12:21:51
На заседании в рамках рабочего визита в Алматы Президент назвал планы по строительству курорта проблемой.

"Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом. То есть строительство горнолыжного курорта на Кок-Жайлау. Нам он не нужен", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Тем более против него выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность", - дополнил он.
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  Dragon 29.10.2019 в 13:24:27   # 734217
Quote:
я сегодня запрещаю


Не уж то банан умер?! Или мебель повторяет слова шала?!
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  almako 29.10.2019 в 14:35:35   # 734224
Надеюсь, это окончательное решение, уникальное место на самом деле, мало где около мегаполисов есть такие удобные площадки для горного туризма
в пешей доступности...часто ночевал там, закат/рассвет - красота, плюс удобно стартовать на маршруты выходного дня... очень часто встречал там иностранцев, видимо байбеку не давало покоя, что они там деньги не тратят...
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  Yerla 29.10.2019 в 14:39:50   # 734226
даааааа лаааааадно ..
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  jumanjiqz 29.10.2019 в 18:19:00   # 734240
Цитата: Dragon от 29.10.2019 07:24:27

Не уж то банан умер?!

Не дождетесь, даже после его смерти еще долго мучатся будете, вскакивать посреди ночи в поту и с криком "Ааа, шал вернулся!"

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  Dragon 29.10.2019 в 18:52:20   # 734243
Конечно, ведь его какашки вроде тебя, повсюду!!!
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