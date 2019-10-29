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Политика
"Зачем надо было сносить?" Токаев о кинотеатре "Алатау" и ТЮЗе
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danilov 29 Октября 2019 в 12:50:01
"В прошлом в сфере градостроительства, особенно в центральной части Алматы, были допущены серьезные ошибки. Вот, как коренной алматинец, не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также (не могу согласиться - прим. автора) со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Причем столько времени и усилий пришлось потратить на снос этого очень капитального сооружения. Таких примеров по Алматы немало. Следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы. Надо также увеличивать количество парковых зон. Это острая необходимость в интересах горожан", - сказал Глава государства.
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  Антибиотик 29.10.2019 в 13:34:48   # 734218
Жома! Где Вы раньше то были?
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  Yerla 29.10.2019 в 14:39:09   # 734225
даааа лааааадно ..
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  NАVIGATOR 29.10.2019 в 14:54:09   # 734228
Ну ему только и осталось что обсуждать градостроительство Алматы. Ведь по сути он и акимов не может назначить самостоятельно!
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  Антибиотик 29.10.2019 в 16:26:46   # 734230
Цитата: NАVIGATOR от 29.10.2019 08:54:09
Ну ему только и осталось что обсуждать градостроительство Алматы. Ведь по сути он и акимов не может назначить самостоятельно!


Это ему походу кислород перекрыли, за то что он Габу с Байбеком убрал с хороших кормушек!))
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  Walter 29.10.2019 в 17:55:29   # 734235
все делалось в угоду прайду и самим прайдом. теперь, что мочить их будут?
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  jumanjiqz 29.10.2019 в 18:10:19   # 734239
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  Dragon 29.10.2019 в 23:11:59   # 734265
Мебель, думаю, заговорил после этого:
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  KAN13 30.10.2019 в 00:08:35   # 734266
Цитата: Walter от 29.10.2019 11:55:29
все делалось в угоду прайду и самим прайдом. теперь, что мочить их будут?


Не будут , бараны чабанов не мочат .
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  Dragon 30.10.2019 в 01:53:15   # 734269
Цитата: KAN13 от 29.10.2019 18:08:35
Цитата: Walter от 29.10.2019 11:55:29
все делалось в угоду прайду и самим прайдом. теперь, что мочить их будут?


Не будут , бараны чабанов не мочат .


Это смотря какой баран
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