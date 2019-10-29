"Зачем надо было сносить?" Токаев о кинотеатре "Алатау" и ТЮЗе

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danilov 29 Октября 2019 в 12:50:01
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 29.10.2019 в 13:34:48 # 734218
Антибиотик 29.10.2019 в 16:26:46 # 734230
Цитата: NАVIGATOR от 29.10.2019 08:54:09
Ну ему только и осталось что обсуждать градостроительство Алматы. Ведь по сути он и акимов не может назначить самостоятельно!
Ну ему только и осталось что обсуждать градостроительство Алматы. Ведь по сути он и акимов не может назначить самостоятельно!
Это ему походу кислород перекрыли, за то что он Габу с Байбеком убрал с хороших кормушек!))
Цитата: Walter от 29.10.2019 11:55:29
все делалось в угоду прайду и самим прайдом. теперь, что мочить их будут?
все делалось в угоду прайду и самим прайдом. теперь, что мочить их будут?
Не будут , бараны чабанов не мочат .
Цитата: KAN13 от 29.10.2019 18:08:35
Не будут , бараны чабанов не мочат .
Цитата: Walter от 29.10.2019 11:55:29
все делалось в угоду прайду и самим прайдом. теперь, что мочить их будут?
все делалось в угоду прайду и самим прайдом. теперь, что мочить их будут?
Не будут , бараны чабанов не мочат .
Это смотря какой баран