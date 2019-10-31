Путин: Ближний Восток - колыбель христианства

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danilov 31 Октября 2019 в 10:16:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: arhar от 31.10.2019 05:19:27
кому он помогает?
кому он помогает?
Это риторический вопрос, или вы не в курсе, что в мире происходит, или Россия по
Цитата: arhar от 31.10.2019 06:00:40
каждый решает свои задачи, а на простых людей они плевать хотели...
каждый решает свои задачи, а на простых людей они плевать хотели...
В принципе согласен,но иногда задачи бывают более масштабные и нам простым они не заметны.