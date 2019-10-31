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Политика
Путин: Ближний Восток - колыбель христианства
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danilov 31 Октября 2019 в 10:16:16
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  Софруджу 31.10.2019 в 10:40:41   # 734391
Ну, а что? Это разве спорный тезис?
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  arhar 31.10.2019 в 11:19:27   # 734395
кому он помогает?
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  GoodZone 31.10.2019 в 11:31:29   # 734396
Цитата: arhar от 31.10.2019 05:19:27
кому он помогает?

Это риторический вопрос, или вы не в курсе, что в мире происходит, или Россия по вашему определению не может никому помогать, ведь это только "демократические страны несут добро и справедливость", или вам просто Путин не нравится, или ПАТАМУШТА-ПАТАМУШТА?
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  Рамзес 31.10.2019 в 11:55:48   # 734398
Я не кремблеблот,но Вова делает все правильно - ругают же.
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  arhar 31.10.2019 в 12:00:40   # 734400
каждый решает свои задачи, а на простых людей они плевать хотели...
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  Рамзес 31.10.2019 в 12:42:45   # 734404
Цитата: arhar от 31.10.2019 06:00:40
каждый решает свои задачи, а на простых людей они плевать хотели...

В принципе согласен,но иногда задачи бывают более масштабные и нам простым они не заметны.
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