"Хочу больше отдыхать и не тратить время на бесполезные уроки"

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danilov 06 Ноября 2019 в 09:08:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
Андроновец 06.11.2019 в 09:56:25 # 734747
А телеканал показывает это в выпуске новостей! Случай клинический
Антибиотик 06.11.2019 в 10:14:19 # 734752
Zhycie est 06.11.2019 в 15:50:07 # 734789
7-8 уроков в день, люди, ау!
У нас в их возрасте было 5-6.
Дети реально с трудом могут совмещать секции и учёбу.
А те предметы, которых сейчас добавили с таким преподаванием на фиг не нужны. Мой ребёнок краеведение учит вживую, ездит по Казахстану.
Зачем ему лишние часы, чтобы приходить домой как лимон выжатым?
У родителей должен быть выбор, хотят ли они посещать эти не основные предметы, или нет.
А не навязывать и так занятым детям еще и это.
Перефразируя Джобса скажу "Учиться надо не 8 уроков в день, а головой".
Цитата: Zhycie est от 06.11.2019 09:50:07
Краеведение, самопознание, куча факультативов...
7-8 уроков в день, люди, ау!
У нас в их возрасте было 5-6.
Дети реально с трудом могут совмещать секции и учёбу.
А те предметы, которых сейчас добавили с таким преподаванием на фиг не нужны. Мой ребёнок краеведение учит вживую, ездит по Казахстану.
Зачем ему лишние часы, чтобы приходить домой как лимон выжатым?
У родителей должен быть выбор, хотят ли они посещать эти не основные предметы, или нет.
А не навязывать и так занятым детям еще и это.
Перефразируя Джобса скажу "Учиться надо не 8 уроков в день, а головой".
Краеведение, самопознание, куча факультативов...
7-8 уроков в день, люди, ау!
У нас в их возрасте было 5-6.
Дети реально с трудом могут совмещать секции и учёбу.
А те предметы, которых сейчас добавили с таким преподаванием на фиг не нужны. Мой ребёнок краеведение учит вживую, ездит по Казахстану.
Зачем ему лишние часы, чтобы приходить домой как лимон выжатым?
У родителей должен быть выбор, хотят ли они посещать эти не основные предметы, или нет.
А не навязывать и так занятым детям еще и это.
Перефразируя Джобса скажу "Учиться надо не 8 уроков в день, а головой".
это что за школа такая, где по восемь уроков в день? 8 по 45 мин - 360 мин. то есть, шесть часов. плюс перемены. итого семь часов, минимум. никто столько не будет держать ребенка в школе. элементарно классов не хватит - две смены пересекаться будут. а вторая смена вапще в девять вечера домой? чот вы лукавите...