"Хочу больше отдыхать и не тратить время на бесполезные уроки"

Краеведение, самопознание, куча факультативов...7-8 уроков в день, люди, ау!У нас в их возрасте было 5-6.Дети реально с трудом могут совмещать секции и учёбу.А те предметы, которых сейчас добавили с таким преподаванием на фиг не нужны. Мой ребёнок краеведение учит вживую, ездит по Казахстану.Зачем ему лишние часы, чтобы приходить домой как лимон выжатым?У родителей должен быть выбор, хотят ли они посещать эти не основные предметы, или нет.А не навязывать и так занятым детям еще и это.Перефразируя Джобса скажу "Учиться надо не 8 уроков в день, а головой".