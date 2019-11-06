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Политика
"Хочу больше отдыхать и не тратить время на бесполезные уроки"
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danilov 06 Ноября 2019 в 09:08:12
Школьник написал письмо Токаеву

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Андроновец 06.11.2019 в 09:56:25   # 734747
Ладно школьник, с него спрос маленький, мало ли что он может там себе навыдумывать и писать... Себя вспоминаю, о какой только бредятине не мечтали, и уроки отменить и только физ-ру с рисованием оставить, дети одним словом. Но я смеюсь, когда вижу что взрослые, с виду нормальные люди, вторят этой детской мечте )))).
А телеканал показывает это в выпуске новостей! Случай клинический
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  Антибиотик 06.11.2019 в 10:14:19   # 734752
Жома не чего не решает! Нужно совсем другому человеку писать, хотя его человеком назвать сложно...
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  Софруджу 06.11.2019 в 10:25:23   # 734757
Старо, как мир. Не хочу учиться, хочу жениться. Зачем естествознание географию учить - извозчик довезёт! Классика!
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  GoodZone 06.11.2019 в 11:19:08   # 734763
Семья сказочных ***! Своего бы быстро вразумил, хочу/не хочу... Современный продукт современного демократического постоянно реформируемого общества. Типа "зачем тебе голова? Я в нее ем..."
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  Zhycie est 06.11.2019 в 15:50:07   # 734789
Краеведение, самопознание, куча факультативов...
7-8 уроков в день, люди, ау!
У нас в их возрасте было 5-6.
Дети реально с трудом могут совмещать секции и учёбу.
А те предметы, которых сейчас добавили с таким преподаванием на фиг не нужны. Мой ребёнок краеведение учит вживую, ездит по Казахстану.
Зачем ему лишние часы, чтобы приходить домой как лимон выжатым?
У родителей должен быть выбор, хотят ли они посещать эти не основные предметы, или нет.
А не навязывать и так занятым детям еще и это.
Перефразируя Джобса скажу "Учиться надо не 8 уроков в день, а головой".
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  332-712 06.11.2019 в 16:13:24   # 734790
Цитата: Zhycie est от 06.11.2019 09:50:07
Краеведение, самопознание, куча факультативов...
7-8 уроков в день, люди, ау!
У нас в их возрасте было 5-6.
Дети реально с трудом могут совмещать секции и учёбу.
А те предметы, которых сейчас добавили с таким преподаванием на фиг не нужны. Мой ребёнок краеведение учит вживую, ездит по Казахстану.
Зачем ему лишние часы, чтобы приходить домой как лимон выжатым?
У родителей должен быть выбор, хотят ли они посещать эти не основные предметы, или нет.
А не навязывать и так занятым детям еще и это.
Перефразируя Джобса скажу "Учиться надо не 8 уроков в день, а головой".


это что за школа такая, где по восемь уроков в день? 8 по 45 мин - 360 мин. то есть, шесть часов. плюс перемены. итого семь часов, минимум. никто столько не будет держать ребенка в школе. элементарно классов не хватит - две смены пересекаться будут. а вторая смена вапще в девять вечера домой? чот вы лукавите...
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