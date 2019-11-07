Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева

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danilov 07 Ноября 2019 в 13:34:22
Ранее Роскосмос сообщил, что ракетно-космического комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" назовут в честь Назарбаева после предложения об этом президента России Владимира Путина. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".
В аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики сообщали, что новое название вступит в силу после ратификации соответствующего документа.
- Этот вопрос мы прорабатываем с администрацией Президента, но для того, чтобы переименовать - речь идет о изменении названия проекта КРК "Байтерек" на КРК "Назарбаевский старт" - это надо в межправительственном соглашении внести изменения и этот проект протокола находится на стадии проработки. Если у нас внутри не будет каких-то возражений от администрации президента, то к концу года этот протокол будет подписан, - сказал Нургужин.
Он также пояснил журналистам, что этот вопрос, в том числе, будет рассмотрен парламентом Казахстана.
https://www.zakon.kz/4993620-kompleksu-na-baykonure-do-kontsa-goda.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: arhar от 07.11.2019 07:55:24
нурбануться можно. давайте еще котят с щенками в честь него называть...
нурбануться можно. давайте еще котят с щенками в честь него называть...
Я уже зову своего пса Нурсултаном, а суку Сарой, а щенка Даригой
Цитата: Dragon от 07.11.2019 08:17:08
Я уже зову своего пса Нурсултаном, а суку Сарой, а щенка Даригой
Цитата: arhar от 07.11.2019 07:55:24
нурбануться можно. давайте еще котят с щенками в честь него называть...
нурбануться можно. давайте еще котят с щенками в честь него называть...
Я уже зову своего пса Нурсултаном, а суку Сарой, а щенка Даригой
Пса Мухтаром, а суку Нурсултаном. Так же интереснее
Цитата: строитель от 07.11.2019 09:01:26
Злые вы
Злые вы
Я и то любимых питомцев зову его именем
Sr. Leonsio 07.11.2019 в 18:26:13 # 734885
Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева
Я так понимаю, в честь космонавта хотят назвать.
Цитата: старик от 07.11.2019 12:56:46
X-Daemon жалко что десяток плюсов нельзя поставить за Ваш каламбур! А по теме : хочется крикнуть во все горло "Заче-е-е-ем?
X-Daemon жалко что десяток плюсов нельзя поставить за Ваш каламбур! А по теме : хочется крикнуть во все горло "Заче-е-е-ем?
Как зачем ? , для поднятия маразма на более высокий уровень .
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 07.11.2019 12:49:36
Quote:
Я так понимаю, в честь космонавта хотят назвать.
Quote:
Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева
Я так понимаю, в честь космонавта хотят назвать.
Космонавты ниже его "летают"
MишаМашкевич 07.11.2019 в 21:12:14 # 734906