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Политика
Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева
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danilov 07 Ноября 2019 в 13:34:22
Протокол о переименовании строящегося комплекса на Байконуре в честь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть подписан до конца года, сообщил РИА Новости заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.

Ранее Роскосмос сообщил, что ракетно-космического комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" назовут в честь Назарбаева после предложения об этом президента России Владимира Путина. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".

В аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики сообщали, что новое название вступит в силу после ратификации соответствующего документа.

- Этот вопрос мы прорабатываем с администрацией Президента, но для того, чтобы переименовать - речь идет о изменении названия проекта КРК "Байтерек" на КРК "Назарбаевский старт" - это надо в межправительственном соглашении внести изменения и этот проект протокола находится на стадии проработки. Если у нас внутри не будет каких-то возражений от администрации президента, то к концу года этот протокол будет подписан, - сказал Нургужин.

Он также пояснил журналистам, что этот вопрос, в том числе, будет рассмотрен парламентом Казахстана.

https://www.zakon.kz/4993620-kompleksu-na-baykonure-do-kontsa-goda.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 07.11.2019 в 13:55:24   # 734863
нурбануться можно. давайте еще котят с щенками в честь него называть...
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  Aлекс 07.11.2019 в 14:16:38   # 734866
Троекратное Алга! )
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  Dragon 07.11.2019 в 14:17:08   # 734867
Цитата: arhar от 07.11.2019 07:55:24
нурбануться можно. давайте еще котят с щенками в честь него называть...


Я уже зову своего пса Нурсултаном, а суку Сарой, а щенка Даригой
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  Wolfkz 07.11.2019 в 14:52:11   # 734869
Цитата: Dragon от 07.11.2019 08:17:08
Цитата: arhar от 07.11.2019 07:55:24
нурбануться можно. давайте еще котят с щенками в честь него называть...


Я уже зову своего пса Нурсултаном, а суку Сарой, а щенка Даригой

Пса Мухтаром, а суку Нурсултаном. Так же интереснее
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  кинат 07.11.2019 в 14:52:47   # 734870
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  кинат 07.11.2019 в 14:53:50   # 734871
За все комментарий
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  строитель 07.11.2019 в 15:01:26   # 734872
Злые вы
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  Dragon 07.11.2019 в 15:03:29   # 734873
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  Софруджу 07.11.2019 в 15:39:30   # 734874
А что? В России рыжих котов, псов зовут "Чубайсами", кабанов Борьками и раньше называли, но в ельцинские времена с особым смаком. А в царской России во время первой мировой войны все деревенские псы были Кайзерами
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  X-Daemon 07.11.2019 в 16:12:18   # 734875
Елбасы уверен, что он елбасил, елбасит и будет елбасить. И что он здесь самый елбасистый, никто его не переелбасит. А если кто-то вздумает переелбасить, то его так отъелбасят, что они сами своей елбасой подавятся.
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  Yerla 07.11.2019 в 16:45:23   # 734879
не ну а чо .. пусть называют .. какая нах*й Вам и нам разница .. ?
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  Sr. Leonsio 07.11.2019 в 18:26:13   # 734885
Прости нас Юра, мы все просрали переименовали...
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  ГОРЫНЫЧ 07.11.2019 в 18:49:36   # 734891
Quote:
Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева

Я так понимаю, в честь космонавта хотят назвать.
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  старик 07.11.2019 в 18:56:46   # 734892
X-Daemon жалко что десяток плюсов нельзя поставить за Ваш каламбур! А по теме : хочется крикнуть во все горло "Заче-е-е-ем?
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  Smith 07.11.2019 в 19:05:34   # 734895
Вазелина им ракету
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  KAN13 07.11.2019 в 19:30:28   # 734897
Цитата: старик от 07.11.2019 12:56:46
X-Daemon жалко что десяток плюсов нельзя поставить за Ваш каламбур! А по теме : хочется крикнуть во все горло "Заче-е-е-ем?


Как зачем ? , для поднятия маразма на более высокий уровень .
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  Dragon 07.11.2019 в 19:52:23   # 734899
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 07.11.2019 12:49:36
Quote:
Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева

Я так понимаю, в честь космонавта хотят назвать.


Космонавты ниже его "летают"
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  lado 07.11.2019 в 20:09:55   # 734904
А где отдел по борьбе с kotige kiru?
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  MишаМашкевич 07.11.2019 в 21:12:14   # 734906
Нам конечно смешно, а потом что будет. Все понимают что есть куча идиотов, которые спят и видят ремингнана. Что тупым переименованием никто ещё в истории след не оставил, кроме стеба и жалости в виде анекдотов. А они ...ука живучие. И что в сухом остатке: фольклор и разбазаренная экономика, где человек нажраться не может при работе?!
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