Мой уход был с огорчением воспринят нашим населением - Назарбаев

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danilov 12 Ноября 2019 в 14:31:31
Я знаю, что мой уход был с огорчением воспринят нашим населением", - высказался Елбасы на заседании Astana club.
Он добавил, что оставил пост президента на пике своей популярности в Казахстане.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 12.11.2019 в 16:05:21 # 735143
toliktommy 12.11.2019 в 16:22:55 # 735144
...вернулся, правда, в 92 года, такое бывает тоже
Это чё спойлер?
ИНКВИЗИТОР 12.11.2019 в 20:42:29 # 735157
Цитата: Mikado от 12.11.2019 14:05:42
I'll be back.
I'll be back.
Нинадо!
Интересно , он сам то верит в эту чушь ? .
Цитата: KAN13 от 12.11.2019 16:44:12
Интересно , он сам то верит в эту чушь ? .
Интересно , он сам то верит в эту чушь ? .
Это он население готовит к выборам в 2024. Снова будет баллатироваться.