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Политика
Мой уход был с огорчением воспринят нашим населением - Назарбаев
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danilov 12 Ноября 2019 в 14:31:31
"Когда-то оставлял пост Шарль Де Голль, господин Ли Куан Ю. Махатхир Мохамад - вернулся, правда, в 92 года, такое бывает тоже...

Я знаю, что мой уход был с огорчением воспринят нашим населением", - высказался Елбасы на заседании Astana club.

Он добавил, что оставил пост президента на пике своей популярности в Казахстане.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 12.11.2019 в 14:47:59   # 735139
Вот башка у меня, забыл кто это?
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  GoodZone 12.11.2019 в 15:06:47   # 735140
Шарль Де Голль заслужил реальную любовь французского народа, прошло почти 50 лет со дня его кончины, а его чтут, помнят, уважают. У нашего первого президента тоже была возможность вписать свое имя в историю наравне с Де Голлем и Ататюрком. Время расставит все по местам...
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  arhar 12.11.2019 в 15:32:31   # 735141
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  Любитель ММА 12.11.2019 в 16:05:21   # 735143
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  toliktommy 12.11.2019 в 16:22:55   # 735144
Население показанное по Хабару - реально скорбит
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  NАVIGATOR 12.11.2019 в 16:38:18   # 735145
Quote:
...вернулся, правда, в 92 года, такое бывает тоже

Это чё спойлер?
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  Атакент 12.11.2019 в 18:22:01   # 735148
Кажется ты только пришел
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  старик 12.11.2019 в 18:46:55   # 735151
Вон почему он так благосклонно принимает ономастические подарки !
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  sirgely 12.11.2019 в 19:38:28   # 735152
Ну хватит уже
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  Mikado 12.11.2019 в 20:05:42   # 735154
I'll be back.
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  ИНКВИЗИТОР 12.11.2019 в 20:42:29   # 735157
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  Васяй 12.11.2019 в 21:15:53   # 735160
Будем посмотреть,что через 20 лет станет!Может реально плакать будем по жирным двухтысячным.
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  KAN13 12.11.2019 в 22:44:12   # 735163

Интересно , он сам то верит в эту чушь ? .
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  Absolute 12.11.2019 в 23:19:27   # 735164
Цитата: KAN13 от 12.11.2019 16:44:12

Интересно , он сам то верит в эту чушь ? .

Это он население готовит к выборам в 2024. Снова будет баллатироваться.
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